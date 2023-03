Cassano senza mezzi termini: “Deve andare via”

L’ex nerazzurro ‘condanna’ un componente della rosa dell’Inter. Non mancano anche i pensieri rivolti a Porto-Inter. Le sue dichiarazioni

Nonostante l’Inter sia riuscita ad accedere dopo undici lunghi anni, non accadeva dal 2012 infatti, ai quarti di finale di Champions League, non sono mancate le polemiche in merito alla prestazione compiuta da parte dei nerazzurri.

E’ bastata la sola rete siglata all’andata da Romelu Lukaku per consentire all’Inter di avere la meglio sul Porto in questo doppio confronto. Ad aver tenuto sulle spine tutti i tifosi interisti, sino alla fine della gara, è stato quello 0-0 ottenuto al ‘Do Dragao’ poco più di due giorni fa. Complice la stanchezza finale, poi, la squadra di Simone Inzaghi si è lasciata andare ad alcune ingenuità che sarebbero potute costarle carissimo…E dove sono giunti negli ultimi istanti finali il tiro deviato sul palo da Onana e la traversa colpita allo scadere. Non sono mancate, per l’appunto, le prime polemiche: tra cui quelle di Antonio Cassano che ha chiesto una sola ed unica cosa.

Cassano al veleno: “Inzaghi deve andare via. Il Porto meritava di passare. E su Lautaro dico che…”

“Tra andata e ritorno meritava di passare il Porto. L’Inter non ha fatto altro che giocare palla su. Se Onana non avesse fatto quella grande parata, saremmo andati ai supplementari” – ha esordito in questa maniera ‘Fant’Antonio’ una volta intervenuto nel corso della consueta live della ‘Bobo Tv’: dove ha, poi, così concluso.

“Faranno passare Inzaghi come un qualcuno che ha raggiunto un grandissimo obiettivo ma non è così. L’Inter ha preparato una partita difensiva. Si è vista una squadra brutta e fortunata. Inzaghi va mandato via a maggio. Ai tifosi viene buttato il fumo in faccia per prenderli in giro. Le parole dette da Inzaghi nell’intervista finale, dove ha ribadito di aver fatto la storia, ti fanno capire la non grandezza dell’allenatore. Se pensa sul serio questo ha davvero un grosso limite. Ha la squadra più forte del campionato eppure sta facendo male. Questo vuol dire che non è un grande allenatore. Altra parentesi, io stravedo per Lautaro, ma mi aspetto anche che in questo tipo di partite ci sia e faccia la differenza”.