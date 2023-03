Chiamata all’Inter: via Correa per il nuovo ‘beniamino’ della Roma

Il ‘Tucu’ può dire addio in estate, l’Inter ha tutte le intenzioni di cederlo. Nel frattempo spunta fuori un nome che rimbomba di già nelle piazze romane

Sembrava complicatissimo eppure, alla fin fine, la Roma è riuscita nell’intento di gettar fuori la Real Sociedad e di proseguire la propria avventura in Europa League accedendo così alla fase dei quarti di finale.

Sono bastate le reti siglate all’andata da El Shaarawy e Kumbulla per consentire alla squadra di José Mourinho di imporsi nel doppio confronto con gli spagnoli, dove, nel match di ritorno non si è poi andato oltre lo 0-0 finale tra le mura della ‘Reale Arena’. Lo stesso non si può dire, invece, dei loro cugini rivali: i quali si sono dovuti arrendere sotto i colpi dell’AZ Alkmaar sia nel primo che nel secondo atto. 1-2 all’andata e 2-1 al ritorno (in entrambe le circostanze in favore degli olandesi).

Tra i protagonisti della gara c’è stato sicuramente Jesper Karlsson, reo di aver fornito due assist nella gara dello scorso 7 marzo disputatasi all’Olimpico’ e di aver siglato due soli giorni fa un’importantissima rete con tanto di assist servito al suo compagno di squadra Pavlidis. C’è anche il suo di nome, per l’appunto, tra coloro che hanno contribuito all’eliminazione della Lazio dalla Conference League…E, questa cosa, non ha fatto nient’altro che alimentare ancor di più l’euforia di cui vi parlavamo prima da parte dei giallorossi (lo testimoniano anche le parole rilasciate da Mourinho a fine gara, il quale ha ribadito: “Ora che sono stati eliminati, non c’è un’altra competizione per loro, vero?).

A proposito, per via dei grandi numeri che il centravanti greco sta collezionando in stagione, non è affatto escluso che, un giorno, lo stesso classe ’98 possa finire per approdare in Italia, magari proprio all’Inter. Ecco come.

Calciomercato Inter, può spuntare fuori il nome di Pavlidis per il dopo Correa: svelato il piano dei nerazzurri

Per il proprio reparto avanzato, l’Inter ha già escogitato un piano ben preciso. Ciò a cui i nerazzurri punteranno, infatti, non è altro che: il rinnovo del prestito di Lukaku, il prolungamento di contratto assieme a Dzeko e la futura cessione di Correa provando ad ingaggiare Thuram al suo posto. Al tempo stesso, però, occhio ad un’altra eventuale ed ipotetica idea riguardante Vangelis Pavlidis.

Già 19 reti e 10 assist messe a referto in stagione dal bomber greco: tra cui rientrano le due inflitte, per l’appunto, ai biancocelesti in Conference. Numeri davvero importanti i suoi e che, non a caso, l’hanno portato a piazzarsi al secondo posto della classifica marcatori dell’Eradivisie con 11 gol (una sola in meno del primo). Considerata la sua importante stagione, i suoi intermediari potrebbero, anche, finire per offrirlo a tutta una serie di squadre, Inter inclusa. Non dimentichiamoci che si tratta pur sempre di un classe ‘98, con ampi margini di miglioramento e con un prezzo attorno ai 10-15 milioni di euro più che accessibile per gran parte dei maggiori club europei…Ma a cui l’intera dirigenza nerazzurra difficilmente finirebbe per dire di si.