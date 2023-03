INTERLIVE | Attacco Inter, ecco l’obiettivo della dirigenza

Marotta e Ausilio hanno le idee molto chiare in vista della prossima stagione. Un rinforzo per il reparto avanzato di Inzaghi o chi per lui

Tutti i club, dal più piccolo al più grande, sono già attivi sul calciomercato in vista della prossima stagione. L’Inter non è da meno, con le difficoltà dovute ai problemi finanziari legati alla proprietà, ma con le idee molto chiare. Anche per quanto riguarda l’attacco.

Mercato permettendo, Lautaro sarà l’assoluto punto fermo del reparto. Nonostante un’annata fin qui deludente, nei piani di Marotta e Ausilio vi è pure la conferma di Romelu Lukaku. Ovviamente attraverso un nuovo prestito (a condizioni ancor più favorevoli), del resto il Chelsea non intende riprenderselo e lo stesso belga rimanere a Milano dove vuole mettere radici. Non è poi nelle possibilità dell’Inter attuale l’acquisto di un bomber più giovane e potenzialmente più forte del classe ’93 di Anversa, a meno che la possibilità di mettere le mani su un Firmino a zero (non del tutto, considerati ingaggio e commissioni) diventasse concreta. Il brasiliano, a segno ieri nel 7-0 con cui il Liverpool ha disintegrato il Manchester United, è comunque due anni più grande del numero 90 interista e nell’ultimo anno e mezzo ha dato evidenti segnali di declino fisico.

Dalla conferma di Lukaku a quella di Dzeko. La società di viale della Liberazione punta infatti al rinnovo del bosniaco, possibile un accordo da un anno più opzione intorno ai 4 milioni più bonus. Gli ottimi rapporti con l’agente Lucci rendono meno complessa la trattativa.

Obiettivo seconda punta: Thuram o un altro con la cessione di Correa

Lucci è pure l’agente di Joaquin Correa, che invece l’Inter cercherà di cedere considerato il suo scarso rendimento e i tanti problemi fisici palesati in queste due stagioni. Proprio per tali motivi, però, non sarà affatto semplice trovare un acquirente. Obbligata l’apertura a un prestito con diritto di riscatto. Come raccolto da Interlive.it, l’obiettivo dei dirigenti nerazzurri è proprio quello di disfarsi dell’argentino per far posto a una seconda punta. A una vera alternativa a Lautaro. Il prescelto è noto a tutti, Marcus Thuram che Ausilio fu a un passo dal prendere nella famosa estate 2021. L’infortunio al ginocchio del francese costrinse poi il Ds a virare su Correa, ‘accontentando’ Inzaghi il quale inizialmente aveva chiesto Zapata – saltò anche lui perché l’Atalanta non poté più prendere Abraham con l’ingresso in scena di Arsenal e Roma – dopo l’arrivo di Dzeko conseguenziale alla vendita di Lukaku.

In scadenza col Borussia Moenchengladbach, Thuram è visto pure come potenziale prima punta (questo già dal 2021…), seppur il meglio di sé continui a darlo come seconda. L’Inter farà il massimo per prenderlo a zero, si parla di un contratto da 5 milioni netti (meno, naturalmente, di quanto prende Lautaro). C’è concorrenza, ma è forse solo a Milano che Thuram avrebbe la possibilità di giocare con una certa regolarità rivestendo quel ruolo da protagonista che intende avere nella sua prossima avventura. Dovesse accettare altre proposte, il club di Zhang proverebbe a mettere le mani su un’altra seconda punta.