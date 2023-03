Inzaghi: “Juve squadra in salute”. Poi l’annuncio sugli assenti

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi alla vigilia del derby d’Italia Inter-Juventus valevole per la 27esima giornata di Serie A

L’Inter deve mettersi alle spalle la Champions per rigettarsi nel campionato, dove l’obiettivo da non fallire è rientrare tra le prime quattro. I nerazzurri sono chiamati a riscattare il pesante ko contro lo Spezia domani sera al ‘Meazza’ contro la Juventus di Allegri. Ecco le parole del tecnico nerazzurro Inzaghi alla vigilia del derby d’Italia valevole per la 27esima giornata di Serie A.

SULLA GARA DI DOMANI – “Sappiamo bene cosa rappresenta questa partita, sia per noi che per la società che per tutti i nostri tifosi. Sarà una gara tra due squadre che stanno bene, entrambe hanno raggiunto una qualificazione importante”.

SULLA JUVENTUS – “Noi consideriamo la Juve un grandissimo club. Hanno una squadra completa e composta da giocatori molto forti. La rispettiamo molto, l’abbiamo già incontrata nel match d’andata e non dimenticatevi che abbiamo ancora la doppia semifinale di Coppa Italia contro di loro. Hanno giocatori in grado di poter cambiare la partita in ogni momento. Posso solo che farle i complimenti, per le vicende giudiziarie, invece, attendiamo ben presto l’esito. Tutte le squadre che lottano per l’Europa hanno bisogno di sapere”.

SULLA CHAMPIONS – “Il passaggio del turno è un grandissimo traguardo. Al ‘Do Dragao’, eccetto i minuti finali, a livello difensivo abbiamo fatto una grande partita. Potevamo fare meglio sicuramente, ma è anche vero che venivamo da una sconfitta e ci giocavamo il pass per i quarti. Adesso c’è stanchezza e bisogna essere bravi a non guardare indietro. Bisogna pensare solamente al presente e al futuro”.

SUL PASSAGGIO DEL TURNO – “Sappiamo cosa è successo martedì ad Oporto, ne siamo consapevoli e siamo molto orgogliosi di noi stessi. L’unico focus di ora, però, è la Juventus“.

SUL CAMPIONATO – “Dopo la sosta avremo un calendario difficilissimo e colmo di impegni. Avrò bisogno di tutti i giocatori, l’obiettivo è quello di riavere man mano tutti a disposizione”.

SULLE ASSENZE – “Non avremo sicuramente Skriniar, così come non avremo Gosens e Bastoni. Qualche altro giocatore verrà valutato per bene tra oggi e domani”.

SU LUKAKU E CORREA – “Romelu sta mettendo importanti minuti nelle gambe. Per noi è sempre stato importantissimo ed è stato determinante anche per raggiungere questo traguardo in Champions. Nella gara d’andata ha fatto gol ed in più ha giocato 90′ più recupero a La Spezia. Anche ad Oporto è entrato bene. Sta lavorando nel migliore dei modi e sono contento di lui. Anche Correa si sta allenando bene, presto tornerà in campo”.

SU DI MARIA E GLI ALTRI – “Conosciamo tutti quanti che tipo di giocatore sia Di Maria, è un grandissimo campione ed è reduce dall’aver vinto un Mondiale. Nell’ultima partita contro il Friburgo ho visto un’ottima Juve. Sono scesi in campo con Kean e Vlahovic, ma è anche vero che hanno giocatori come Chiesa e tanti altri. Non sappiamo ancora se recupererà Milik, domani avremo modo di vedere”.

SULLE CRITICHE – “Il mio non è stato uno sfogo e non lo sarà mai e poi mai, però, è normale che sia il sottoscritto che la squadra si rendono conto di tutto. La mia più grande preoccupazione è quella di lavorare quotidianamente per il bene dell’Inter, per il resto le critiche ci saranno sempre. Dobbiamo capire quali prendere in considerazione per poter crescere e quali scartare. In 18 mesi abbiamo fatto cose molto buone”.

Allegri: “Noi davanti all’Inter senza il -15. Chiesa e Di Maria stanno bene, non ci saranno Milik e Alex Sandro”

Precedentemente alle dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi in vista della sfida di domani, anche il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, è intervenuto nella sua consueta conferenza stampa di rito per presentare il big match di domani sera.

SULLA GARA DI DOMANI – “Sarà una partita importantissima quella di domani contro l’Inter. Senza il -15 abbiamo 53 punti, siamo davanti ai nerazzurri e dobbiamo perciò difendere il secondo posto”.

SULL’INTER – “Dovremo fare una bella partita, affronteremo una squadra forte. Il derby d’Italia era e resterà sempre una gara meravigliosa. Domani ci troveremo di fronte a 70mila spettatori”.

SU DI MARIA E CHIESA – “Mi sembra che Angel stia bene, anche Chiesa è a disposizione. L’altra sera ha fatto gol e ne sono molto contento di questo. Sto vedendo bene anche Locatelli“.

SULLE ASSENZE – “Milik e Alex Sandro, invece, non saranno a disposizione. Bonucci e Miretti sono da valutare, decideremo nella rifinitura di oggi pomeriggio”.

SULLE POSSIBILI MOSSE – “Chiesa e Di Maria insieme? Non lo so, probabilmente staranno fuori dall’inizio entrambi. Davanti non ho prime punte a disposizione come ricambi. Kean è squalificato e Milik è ancora indisponibile”.

SU POGBA E GATTI – “Sono otto mesi che diciamo le stesse cose su Pogba. Quando starà bene, sarà a disposizione. Rientro dopo la sosta? Ne dubito, servirà del tempo. Anche Gatti lo sto vedendo bene, è esuberante e può crescere ancora di più”-