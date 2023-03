12 milioni, spunta l’operazione Inter-Juve

Il derby ‘d’Italia’ si gioca anche sul mercato. Sbucano anche nerazzurri e bianconeri nella corsa al nuovo centravanti in scadenza nel 2024

Ancor prima che Inter–Juve prenda il via, dove si devono attendere solamente le ore 20:45 di stasera affinché Chiffi dia il fischio iniziale in quel del ‘Meazza’, il così tanto atteso derby d’Italia si gioca non soltanto sul campo ma anche sul mercato.

Ad essere sinceri, infatti, le due compagini si sono sì incrociate una sola volta fino a questo momento della stagione – con la gara d’andata che terminò 2-0 in favore delle ‘zebrette’ – ma resta comunque il fatto che dovranno farlo per, addirittura, altre tre volte. Fatta eccezione per il match di cui vi parlavamo prima, Inter e Juventus dovranno affrontarsi, poi, anche in Coppa Italia. Sarà, non a caso, nel prossimo 4 aprile che ambedue le società si ritroveranno l’una difronte all’altra nella semifinale d’andata.

Aprendo una parentesi sul mercato, invece, sia la squadra di Inzaghi che quella di Allegri necessiterebbero di una nuova prima punta. Perché questo? Se non altro per il fatto che i nerazzurri dovranno fare i conti con la situazione Lukaku, non ancora certo al 100% della riconferma, mentre i bianconeri dovranno difendersi dagli assalti esteri per Vlahovic (che può seriamente fare le valigie a fine stagione). In tal senso, occhio all’ipotesi Ben Yedder che, nei mesi a venire, potrebbe essere proposto sia ad un club che all’altro.

Ben Yedder per Inter e Juventus

Per via del suo contratto con data valida sino a giugno 2024, Wissam Ben Yedder potrebbe dire addio al Monaco nel corso della prossima estate.

Già 22 reti e 5 assist totalizzati nel corso di quest’annata e che l’hanno, poi, portato ad essere tra i migliori marcatori di Ligue 1 (16 di questi, non a caso, sono giunti proprio in campionato). Tramite il supporto dei propri agenti, infatti, non è affatto escluso che il classe ’90 possa essere già alla ricerca di una nuova avventura da poter intraprendere a fine anno: ipotesi per cui potrebbe, eventualmente, venir offerto sia alla Juventus che all’Inter. Il calciatore ha un valore di mercato che si aggira attorno ai 12 milioni di euro essendo in scadenza tra un anno ma, nonostante questo, è un’ipotesi a cui sia l’una che l’altra direbbero difficilmente sì.

Lago a Tv Play: “La Juve rischia l’esclusione dalle competizioni”

Restando sempre in tema Juventus, ecco le parole dell’ex presidente della camera investigativa della UEFA, Umberto Lago, in diretta a ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play.

“Deduco che l’organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) stia acquisendo tutte le carte necessarie per valutare se la Juventus abbia, all’epoca, fornito o meno informazioni corrette che hanno portato la UEFA a firmare il settlment agreement. Se così non fosse, o nel caso in cui le informazioni dovessero risultare errate e fraudolente, credo si aprirebbero scenari di sanzioni più gravi. L’UEFA non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che la Juve ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero”.

Se non ci fossero spiegazioni da parte di questi ultimi o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci l’esclusione dalle competizioni. Per poter esprimersi si ha bisogno di dati certi e non ci si può esprimere in maniera punitiva finché non è provato che i dati forniti fossero sbagliati. Fino a quel punto, secondo me l’UEFA non può prendere le decisioni, ma può continuare le sue investigazioni”, ha concluso.