120 milioni per una follia: il bomber impossibile che stuzzica l’Inter

In questa stagione si è messo in mostra definitivamente anche Randal Kolo Muani, attaccante francese che ha sfiorato il Mondale: prezzo alle stelle

L’Inter ha avuto qualche problemino di troppo quest’anno nella zona offensiva. I tanti infortuni di Lukaku, il rendimento di Correa e la flessione di Dzeko nella seconda parte sono dati da non sottovalutare, motivo per cui in estate qualcosa potrebbe cambiare.

Nonostante qualche polemica a margine del rigore sbagliato contro lo Spezia, la grande sicurezza dell’attacco di Inzaghi è il solito Lautaro Martinez, capace di abbinare gol, cattiveria e qualità con discreta costanza. Intanto in Europa diversi attaccanti stanno provando a farsi largo a suon di prestazioni interessanti, mettendosi sotto i rifletto in vista di quella che sarà la prossima sessione estiva di calciomercato, che andrà nuovamente a modificare gli assetti. Un calciatore offensivo che ha ben impressionato è Randal Kolo Muani, centravanti transalpino dell’Eintracht Francoforte che arrivato dal Nantes la scorsa estate, ha subito conquistato la compagine tedesca a suon di gol ed assist. I numeri del classe 1998 francese sono impressionanti, e raccontano di un centravanti moderno, strutturato fisicamente, piuttosto rapido e con un ottimo fiuto nell’area di rigore avversaria. 16 gol e 14 assist complessivi, tra coppe e campionato, sono un bottino di primissimo livello per Kolo Muani che ha anche sfiorato il Mondiale con la Francia.

Calciomercato Inter, Kolo Muani in grande ascesa: una suggestione che costa già troppo

Proprio Kolo Muani ha avuto anche il pallone della vittoria Mondiale sul destro, parato in spaccata da Martinez negli istanti finali di un supplementare pazzesco. Una vetrina, quella della stagione del francese, che gli ha concesso anche di finire sul taccuino dei club più importanti.

Il classe 1998 è nome che può stuzzicare anche la stessa Inter (un anno fa c’era il Milan) per l’attacco che verrà ma l’ex Nantes è già del tutto fuori portata per i nerazzurri così come per le altre italiane. Il Bayern Monaco, ma soprattutto la Premier è su di lui con società che potrebbero mettere sul piatto soldi molto importanti. Per Kolo Muani si parla di Manchester United in particolare, che potrebbe arrivare a offrire addirittura sui 120 milioni di euro qualora sfumasse il primo vero obiettivo rappresentato dal napoletano Victor Osimhen, che sta conquistando tutti, in Italia e in Europa a suon di gol pesantissimi. Una cifra chiaramente fuori mercato quella che potrebbe aggirarsi su Kolo Muani, che taglierebbe fuori ogni italiana.