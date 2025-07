L’Inter strappa un talento al Chelsea: affare da 10 milioni

Quello tra Inter e Chelsea potrebbe essere un asse molto interessante sul calciomercato: i nerazzurri sono su un grande talento

Non è facile paragonare la situazione dell’Inter a quella di diverse big di Premier League. I nerazzurri negli ultimi anni sono stati spesso costretti a spendere poco per la costruzione della squadra e spesso sono mancate le forze, con un calendario così serrato, per sopperire a tutte le assenze, gli infortuni o ai cali di forma.

Il Chelsea ha dimostrato, anche per voce del suo allenatore, di avere il problema contrario. La rosa è troppo lunga, i Blues hanno acquistato un po’ ovunque negli ultimi anni e continuano a farlo senza badare troppo ai conti, ma ciò porta alla mancata valorizzazione di tanti calciatori che, invece, hanno grande valore.

Per questo, l’asse virtuale da Milano a Londra potrebbe essere uno dei più battuti nell’attuale sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno messo gli occhi su Nkunku, ma per il francese il Chelsea non ha intenzione di fare sconti e chiede ben 50 milioni di euro per lasciar partire l’ex Lipsia.

Attenzione, però, anche alla situazione che potrebbe riguardare un giovanissimo difensore a disposizione di Enzo Maresca e che il tecnico ha fatto esordire anche al Mondiale per club.

L’Inter pensa ad Acheampong: 10 milioni sul tavolo

Josh Acheampong è un classe 2006 che abbina buona fisicità a una tecnica notevole. Le sue caratteristiche genetiche lo aiutano, dato che è alto poco meno di 190 centimetri e ha anche grande facilità di corsa. Non a caso, può giocare da terzino destro – il suo ruolo naturale -, ma in una squadra molto offensiva può fare bene da difensore centrale.

Quello che balza all’occhio per questo calciatore è la capacità di impostare l’azione dal basso e trattare il pallone in ogni zona del campo, soprattutto se si guarda all’inesperienza che dovrebbe avere sulla carta. Al Chelsea difficilmente avrà spazio, e per questo l’Inter potrebbe tentare di convincerlo e strapparlo ai londinesi.

Il suo cartellino, almeno per il momento, vale 8 milioni di euro, ma con un’offerta nell’ordine dei 10-12, la partenza potrebbe concretizzarsi. Nel sistemo di gioco adottato dall’Inter nelle ultime stagioni, potrebbe fare molto bene da braccetto di destra, ma anche come vice-Dumfries. La Serie A, intanto, potrebbe completare il suo percorso di crescita atletica e tecnica.