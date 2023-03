L’Inter ci prova: maxi operazione col Barcellona

Durante la trasferta a Oporto, i dirigenti interisti hanno incontrato alcuni colleghi del Barça. Si ripropone dunque il tema di una maxi operazione sull’asse Inter-Barcellona

Si tratta sempre per poter arrivare a un scambio fra Brozovic e Kessié. Come confermato da calciomercato.it, Inter e Barcellona si sono incontrate in Portogallo “per discutere di eventuali operazioni per la prossima stagione“.

L’ad Beppe Marotta ha infatti incontrato una delegazione del Barcellona. Di sicuro c’erano il presidente Joan Laporta e il direttore sportivo Mateu Alemany. Sul tavolo, scrivono in Spagna, una possibile maxi operazione a più nomi per consolidare i buoni rapporti fra Inter e Barcellona. Xavi vorrebbe Brozovic e l’Inter ha messo da tempo gli occhi su Frank Kessié, e l’ipotesi di uno scambio ventilata a gennaio non è del tutto tramontata. Inoltre si è parlato anche di Samuel Umtiti (ora al Lecce) e di Jordi Alba.

Su quest’ultimo, secondo calciomercato.it, si può parlare di una trattativa già inaugurata mesi fa “in particolare nel momento in cui Gosens sembrava sul punto di dire addio alla società di Suning“. Alba scade nel 2024, ma non è disposto a lasciare anzitempo il Barça: vorrebbe chiudere la sua carriera lì. Umtiti, invece, va in scadenza quest’anno: se non troverà un accordo con il Lecce, potrebbe facilmente trasferirsi a Milano.

Kessié, Umtiti e Alba: maxi operazione sull’asse Inter-Barcellona

La chiave per tutti questi affari è Marcello Brozovic. Il croato ha smarrito un po’ di feeling con la società nerazzurra, ma non sembra intenzionato a lasciare Milano. Dopo il lungo infortunio si è scoperto scavalcato da Calhanoglu nelle gerarchie e pare che abbia avuto anche qualche frizione con i dirigenti a causa dei tempi prolungati del suo recupero. Tutto ciò potrebbe convincerlo a trasferirsi al Barça, per chiudere in un grande club la sua carriera.

Per l’Inter uno scambio Kessié-Brozovic ha senso proprio perché il croato non è più un imprescindibile dell’undici titolare e poi per questioni di bilancio. Con l’affare si potrebbe registrare un’ottima plusvalenza.

Kessie piace all’Inter, parecchio pure. L’ipotesi di scambio col Barcellona con Brozovic continuerà quindi a essere riproposta fino a settembre. Il problema è che, ultimamente, l’ex Milan piace un po’ di più anche al Barcellona! Il centrocampista ha infatti giocato molto di più nell’ultimo mese. Il 40% dei minuti totali giocati della sua intera stagione. Dallo scorso 5 febbraio, quando contro il Siviglia fu inserito all’8′ minuto dopo l’infortunio di Busquets, ha trovato un po’ più di continuità.

La rinascita di Kessié nell’undici di Xavi

Dei 1.325 minuti che ha giocato in questa stagione, tra tutte le competizioni, 525 sono arrivati nelle ultime otto partite. Inoltre, l’ivoriano è stato anche uno dei grandi protagonisti nella sfida di coppa nazionale contro il Real Madrid nell’andata della semifinale.

La rinnovata ipotesi di uno scambio tra Brozovic e Kessié si fonda soprattutto su questioni di opportunità tattiche. Gli ingaggi percepiti dai due centrocampisti sono simili. Ma in Spagna si dice che la trattativa potrebbe decollare solo in caso di una separazione da Sergi Busquets. Laporta vorrebbe tenere Busquets. Gli altri dirigenti non ne sono così convinti. Se dovesse arrivare la fumata bianca nel rinnovo, Xavi non riterrebbe più così essenziale prendere Brozovic.

In generale il Barcellona preferisce fare mercato attraverso scambi. E lo stesso l’Inter. Entrambe le società non hanno i fondi cash necessari per fare grandi spese. A Xavi piacerebbe avere il croato. I dirigenti del Barcellona sperano però che Kessié possa portare liquidi, magari tramite un’offerta inglese. E poi conta la volontà del centrocampista ivoriano, che non vorrebbe andarsene dalla Spagna. È consapevole di non aver offerto le prestazioni che ci si aspettava da lui. Vuole rifarsi. Dimostrare a tutti di essere un giocatore da Barcellona. E soprattutto utile all’allenatore.