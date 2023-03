Inzaghi va all’attacco: “Come a Monza, una cosa gravissima”

Il tecnico nerazzurro dopo la sconfitta nel derby d’Italia: “I ragazzi si erano accorti di tutto già in campo, ma sono rimasti in partita”

L’Inter arriva male alla sosta perdendo in casa contro la Juventus e, di conseguenza, il secondo posto in classifica ora occupato dalla Lazio vittoriosa nel derby romano. Prova di scarsa qualità della squadra di Inzaghi, il quale a ‘Dazn’ ha contestato veemente la decisione dell’arbitro, o meglio dei varisti di non annullare il gol di Kostic viziato, come testimoniano alcune immagini, da un tocco di braccio a inizio azione di Rabiot.

“C’è grandissima amarezza per una sconfitta venuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo promessi di non parlare più perché era successa una cosa gravissima, ma stasera è successa di nuovo. È una ulteriore mancanza di rispetto, da allenatore parlare dalla partita mi risulta difficile. Mi hanno detto che non ci sono immagini, io ho invece visto venti immagine diverse. È inaccettabile aver subito quel gol, è troppo grave ai tempi del Var quello che abbiamo visto e che è successo… I ragazzi si erano accorti di tutto già in campo, ma sono rimasti in partita. Questo risultato ci rallenta chiaramente nel percorso verso la Champions. Difesa a quattro riproponibile? L’ho fatto nelle ultime partite che dovevo recuperare lo svantaggio, ma è un’opzione che stiamo provando. Abbiamo creato situazioni interessanti, purtroppo non siamo riusciti a riprendere la partita. Inter di campionato è diversa da quella di Champions? È vero, ma stasera sbavature non ce ne sono state. Semmai c’è stata dalla terna arbitrale… La gara di stasera è stata approcciata come una finale, per quanto riguarda l’atteggiamento, ai miei ragazzi non ho nulla da rimproverare”, conclude Inzaghi.

DIMARCO – Notizia dal ‘Meazza’ sulle condizioni di Dimarco, uscito dolorante al quarto d’ora del secondo tempo. Il terzino ha rimediato un affaticamento ai muscoli addominali, ma le sue condizioni verranno approfondite nelle prossime ore.