Scambio per un obiettivo dell’Inter: la Juve mette a rischio il post Dumfries

La questione esterno destro per l’Inter resta aperta in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Un papabile obiettivo piace anche alla Juve

La stagione è entrata nella propria fase calda e decisiva e non consente più alcun passo falso. Al netto di come finirà l’annata l’Inter tornerà poi in sede di calciomercato a caccia delle soluzioni utili a migliorare la squadra di Simone Inzaghi dove servirà.

Un tassello del puzzle che è tutto da stabilire riguarda la fascia destra del prossimo futuro dell’Inter viste le incertezze che aleggiano su Dumfries, che solo di recente per l’infortuni di Skriniar e l’arretramento di Darmian sulla linea dei tre, ha trovato maggiore spazio. Il rendimento dell’esterno olandese post Mondiale è però rivedibile, e ben lontano da quanto fatto vedere lo scorso anno, quando sembrava l’erede perfetto di un treno infallibile come Hakimi. Le cose sembrano cambiate in pochi mesi, ed anche le voci di mercato che continuano a circolare sul suo destino alimentano dubbi, incertezze e possibili altre strategie da mettere in piedi. Il post Dumfries, in caso di possibile addio, potrebbe anche passare proprio dalla Serie A, con un nome che da tempo è stato accostato al club nerazzurro. Il riferimento è a Wilfred Singo, laterale ivoriano classe 2000 perfetto tatticamente per il 3-5-2 ed in grado di offrire forza fisica e rapidità.

Calciomercato Inter, la Juventus non molla Singo: intermediari e scambio

Singo ha avuto qualche problema di troppo nella prima metà di questa stagione, ma con gli infortuni alle spalle, e ritrovata la piena condizione, è riuscito nuovamente a tornare grande protagonista con la maglia del Torino.

Un autentico treno in grado col suo strapotere fisico anche di andare a chiudere con qualità e tempismo l’azione nell’area di rigore avversaria. Caratteristiche che all’Inter farebbero comodo nell’ambito di un cambio a destra. Singo e la sua crescita hanno però rubato l’occhio anche alla Juventus. Alcuni intermediari potrebbero tentare di mettere su uno scambio tra l’esterno ivoriano del Toro e Federico Gatti, considerato che i granata non hanno smesso di stimare l’ex difensore del Frosinone accostato già prima del suo arrivo in bianconero.

Singo e Buchanan sono i nomi ‘caldi’ in casa Inter per il post Dumfries, ma in merito al laterale granata ci sarà da fronteggiare e provare a battere l’agguerrita concorrenza di una squadra rivale come la Juventus. Per Singo fino ad ora 24 presenze con due gol e altrettanti assist tra campionato e coppa.