Dietrofront Cancelo: spunta lo scambio choc con l’Inter

L’esterno polivalente, in prestito al Bayern Monaco, potrebbe fare rientro al City prima di essere smistato nuovamente all’Inter dietro operazione di scambio

Non è esattamente il tipo di stagione che si aspettava di vivere, ma sta comunque dando il massimo in rapporto a quelle che sono le sue possibilità attuali. Per molti il prestito di Joao Cancelo al Bayern Monaco è stato un vero spreco per il Manchester City che, senza di lui, sta comunque macinando grandi risultati tra Premier League e Champions; per altri invece si è trattata di una mossa oculata che potesse far tornare su di lui i riflettori del calcio internazionale. Qualsiasi sia la visione corretta, l’esterno portoghese ha i minuti contato.

Sì, il suo contratto in essere con il club tedesco per il quale sta giocando dallo scorso gennaio – quando Pep Guardiola ha acconsentito al suo trasferimento a titolo temporaneo – terminerà il prossimo giugno. Difficilmente il Bayern lo riscatterà, sebbene sia considerato comunque un grande profilo di rilevanza e tra i migliori nel suo ruolo. Che giochi a destra o sinistra per Cancelo non fa differenza: quel che conta, però, è giocare. E nel caso in cui tornasse tra le file dei ‘Citizens’ un cospicuo minutaggio non è detto che lo ottenga. Questo perché la concorrenza è spietata, con Kyle Walker che non intende cedere il passo anche superata la trentina. Dunque l’ex Inter e Juventus potrebbe essere messo con le spalle al muro, rifiatare e riflettere sul proprio futuro ancora una volta con il benestare del City. Il ritorno in Serie A sembra una strada percorribile, al netto di qualche ulteriore considerazione da fare.

‘Ritorno’ per Cancelo: la richiesta di Guardiola

La Juventus perderà Juan Cuadrado a parametro zero a fine giugno, lasciando quindi aperte le porte di una possibile annessione. Al momento però il calciatore non sarebbe stato preso in considerazione dalla dirigenza bianconera che, tempo addietro, lo aveva ceduto proprio al City.

Al contrario, l’ipotesi Inter sarebbe ben più appetibile perché coinvolge ambo le parti. Da un lato Guardiola se ne sbarazzerebbe facendolo tornare dove ha giocato per una sola stagione sotto la guida dello stesso Luciano Spalletti che oggi guida il Napoli capolista, senza aver impattato in modo sostanziale; dall’altro Simone Inzaghi vorrebbe averlo con sé qualora venisse concretizzata la cessione di Denzel Dumfries proprio verso la Premier League. A questo punto la dirigenza dei ‘Citizens’ avrebbe una sola richiesta da muovere: scambio secco con il cartellino di Alessandro Bastoni, oggi fermo ai box per un acciacco fisico, sempre molto apprezzato oltremanica e visto di buon occhio anche dal Tottenham di Antonio Conte. A tal punto l’Inter verrebbe messa con le spalle al muro, visti anche i termini di scadenza del contratto del centrale nerazzurro fissati per giugno 2024. A riportarlo è ‘calciomercatoweb.it‘.