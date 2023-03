Veloce e salta l’uomo: Inter, colpo ideale da 30 milioni

Il baby talento viaggia sempre più spedito in orbita Premier. L’Inter lo sogna, un solo ostacolo tra lui e i nerazzurri

Più trascorrono i giorni e più ci avviciniamo, man mano, alla prossima finestra di calciomercato estiva: dove, tra i tanti club chiamati a dover attuare una vera e propria rivoluzione, c’è anche e soprattutto l’Inter.

I nerazzurri si apprestano, infatti, a dover compiere tutta una serie di investimenti, sia in entrata che in uscita, e questo vuol dire che, difesa a parte, verrà apportato, di conseguenza, anche qualche altro cambiamento nel loro reparto avanzato. L’Inter punta, non a caso, a rifarsi il look in attacco. Per farlo, Marotta e Ausilio avrebbero già pianificato una propria strategia.

Oltre a Dumfries e Brozovic, l’altro partente numero uno resta sicuramente Joaquin Correa: calciatore che i nerazzurri puntano a sostituire con Marcus Thuram (anche lui giunto ai titoli di coda assieme al Gladbach per via del suo contratto in scadenza). Altrettanto vero, però, che – fatta eccezione per Lautaro, il quale di tanto in tanto perlomeno ci prova – nessun altro attaccante dell’Inter è in grado di puntare a tutti gli effetti il proprio avversario (motivo per cui la squadra di Simone Inzaghi pecca di imprevedibilità).

Ad essere sinceri, infatti, in questo gruppo manca qualcuno che, a partita in corso, sia in grado di tirare fuori dal cilindro la giocata che possa rivelarsi, poi, decisiva per le sorti della gara. Noi un nome per il futuro ce l’avremmo, anche se il problema è sempre e soltanto uno.

Calciomercato Inter, Kudus prototipo ideale per i nerazzurri: un solo ostacolo di mezzo

Tra i giovani calciatori emergenti che, quest’anno più che mai, si stanno mettendo in grandissima evidenza: emerge più di tutti Mohammed Kudus, fantasista di attuale proprietà dell’Ajax (club che, sin da sempre, è in grado di sfornare veri e propri talenti).

Nonostante la giovanissima età infatti, essendo ‘solamente’ un classe ’00, Kudus è stato in grado di mettere a referto in stagione la bellezza di 18 reti e 5 assist complessivi. Già 1384 minuti per lui in Eradivisie, a cui si aggiungono inoltre i 452′ totalizzati in questa edizione di Champions League. E’ stato proprio lì, non a caso, che l’Italia intera ha avuto modo di poterlo osservare un po’ più da vicino (in quanto avversario del Napoli ai gironi).

Un rendimento davvero importante il suo e che, ad essere sinceri, gli ha già consentito di finire sul taccuino dei più importanti talent scout di Premier (ipotesi più concreta per il proprio futuro). L’ex Nordsjaelland ha momentaneamente raggiunto una valutazione attorno ai 30 milioni di euro, tale da non poter permettere all’intera dirigenza dell’Inter di non fare neppure un minimo tentativo per lui.

E’ questo l’ostacolo più grande di tutti con cui i nerazzurri si trovano, tutt’ora, a dover fare i conti: una non liquidità economica che non gli consente di agire nella maniera in cui si vorrebbe realmente sul mercato…Motivo per cui la ‘Beneamata’ non potrebbe tentare alcuna avanzata per lui, anche nel caso in cui Marotta e Ausilio lo abbiano, eventualmente, inciso sulla propria lista della spesa.