La ‘mossa’ del presidente: mezza squadra in vendita

Nerazzurri alle prese col mercato in entrata e in uscita, grosse occasioni fronte Chelsea per una svendita imponente in estate

L’Inter sarà impegnata questa domenica contro la Juventus in un match che avrà il sapore di prova sulle capacità di Simone Inzaghi di svoltare l’altalenante rendimento delle ultime giornate del campionato di Serie A. Allo stesso tempo, al pari dei rivali bianconeri, la società nerazzurra è fortemente impegnata fronte mercato per cercare di definire alcune situazioni ancora in stallo in vista della nuova stagione sportiva.

Oltre all’uscita di Milan Skriniar e le numerose richieste nei confronti di Denzel Dumfries, Robin Gosens e Roberto Gagliardini potrebbero essere ai nastri di partenza entro le prime settimane d’apertura del mercato così come Danilo D’Ambrosio. La speranza è che invece possa restare Stefan de Vrij vista l’emergenza in difesa, al pari del collega di reparto Francesco Acerbi alle prese con la definizione del suo rapporto di lavoro con la Lazio detentrice del suo cartellino. Non dovrebbero invece esserci particolari stravolgimenti nel reparto di centrocampo, sebbene Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic infiammano tante pretendenti. Soprattutto il croato, fresco da una lentissima ripresa della condizione fisica a seguito delle ricadute. Quanto all’attacco, invece, non ci saranno dubbi sul fatto che Joaquin Correa verrà messo all’asta perché ormai troppo spento per un club tanto ambizioso e Romelu Lukaku farà ritorno al Chelsea come da naturale svolgimento del contratto temporaneo in essere.

Inter, Lukaku e Koulibaly pezzi da novanta sul mercato

A proposito dei ‘Blues’, la società nelle mani di Todd Boehly ha preso una severa decisione in relazione ai prossimi movimenti della campagna acquisti. Al fine di fronteggiare l’ingente spesa economica maturata nel corso dell’ultimo anno, pari a circa 600 milioni di euro a causa di acquisti di spessore come Joao Felix, Enzo Fernandez e Mychajlo Mudryk, ci saranno sicuramente diverse uscite.

In Inghilterra si vocifera soprattutto di profili in esubero come Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech, Mateo Kovacic e Kai Havertz. Ma anche Cesar Azpilicueta, Ruben Loftus-Cheek e Mason Mount – nel mirino della Juventus. Letteralmente mezza squadra. Senza ovviamente dimenticare proprio Lukaku, apertamente svogliato di vestire nuovamente la maglia del Chelsea per la seconda volta dopo l’annata deludente. Il centravanti potrà non soltanto essere un’occasione per l’Inter nel caso in cui Giuseppe Marotta volesse fare dei passi in avanti a titolo definitivo (sebbene risulti inverosimile al momento), ma anche per altre big estere come nel caso del Real Madrid. Al contempo, la dirigenza sonderà anche la situazione di Kalidou Koulibaly: l’ex Napoli sembra lontano dalle prestazioni di un tempo, per cui potrebbe anche fare ritorno in Serie A a prezzo moderato. Chissà che non possa fiondarsi proprio l’Inter per limare i bisogni difensivi di Inzaghi.