Dal Siviglia all’Inter gratis: incontro col ‘Papu’ Gomez

Il Papu Gomez potrebbe essere vicino a lasciare il Siviglia. La squadra spagnola potrebbe licenziarlo per “mancanza di impegno“. Pare infatti che a Siviglia siano tutti abbastanza stufi del comportamento dell’argentino ex Atalanta

La crisi è cominciata con le brutte prestazioni in campo negli ultimi mesi. Poi sono arrivati dei messaggi social da parte del Papu Gomez mai del tutto digeriti dalla società. Gomez si era lamentato di non aver aver ricevuto il permesso di poter raggiungere la nazionale argentina per le amichevoli contro Panama e Curaçao.

Oggi ci sarà l’incontro per trovare un accordo per la separazione. Si parla di rescissione anticipata. L’ex atalanta gode di un contratto fino a giugno 2024, e potrebbe pretendere come buonuscita parte dello stipendio del prossimo anno. Anche svincolandosi, la stagione dell’argentino sarebbe finita. Per le regole in vigore in Europa, non sarebbe tesserabile da nessuno: l’unico approdo possibile sarebbe in Sud America o in Asia. Ma pare che l’argentino abbia voglia di tornare in Italia. Il suo procuratore potrebbe offrirlo a varie squadre di serie A per la prossima stagione, Inter compresa.

I nerazzurri non dovrebbero essere interessanti. Ma si potrebbe comunque tenere aperta una finestrella nel caso in cui il mercato non possa portare a nulla di meglio. Da un punto di vista squisitamente tecnico, il Papu sarebbe meglio di Correa.

Per il club andaluso sono ore di grande agitazione. Oltre al caso Gomez si sta gestendo anche l’esonero di Jorge Sampaoli. La panchina sarà affidata a José Luis Mendilibar. Nelle scorse ore si è tenuto l’incontro con l’ex tecnico dell’Alaves, e si è già trovato l’accordo per un contratto fino al termine della stagione. Intanto il Siviglia ha aperto anche un colloquio con il Papu Gomez. In Spagna parlano di un Gomez fortemente risentito con la società: darebbe la colpa alla dirigenza del Siviglia della sua rottura con la nazionale argentina.

Secondo i media argentini, le cose starebbero diversamente. Si parla addirittura di un veto imposto da Messi e Di Maria, spaventati da alcune pratiche magiche cui l’ex atalanta sarebbe ricorso prima e durante il Mondiale. Si racconta che Gomez avrebbe consultato una famosa fattucchiera argentina, nei giorni cruciali della Coppa del Mondo in Qatar, per chiederle un favore: una fattura per impedire a Lo Celso di riprendersi presto dall’infortunio muscolare che stava affrontando.

Il Papu Gomez cacciato dal Siviglia e osteggiato in Argentina: una storia di streghe e mobbing

In Argentina sono particolarmente attratti da storie simili e naturalmente propensi a colorire con la fantasia notizie senza fondamento. A ogni modo tutti credono che i comportamenti del Papu abbiano inquietato i giocatori dell’albiceleste, portando poi la federazione alla decisione di escludere Gomez dalla squadra. “Durante il Mondiale” si legge su Espn Argentina, “il Papu avrebbe detto ai suoi colleghi che la strega gli aveva assicurato che sarebbero stati campioni del mondo. E queste informazioni su Lo Celso erano note dopo la partita con l’Olanda“.

Di vero c’è che in Qatar il Papu è rimasto un po’ ai margini del gruppo, e non c’è stata mai reale coinvolgimento dell’ex Atalanta con i compagni di squadra. Non ci sono state interazioni amichevoli con gli altri giocatori nemmeno sui social a fine torneo. Il trentacinquenne di Buenos Aires è sceso in campo nel corso della manifestazione in due occasioni. La prima, nella gara d’esordio dell’Argentina contro l’Arabia Saudita, e la seconda, nell’ottavo di finale contro l’Australia.

Il Papu, ovviamente, nega tutto. E motiva la sua mancata convocazione con un infortunio dal quale si starebbe ancora riprendendo. “Purtroppo a causa del mio infortunio non potrò viaggiare per salutarvi e abbracciarvi“, ha scritto il Papu Gomez su Instagram rivolgendosi ai compagni di nazionale. “Provo un grande dolore e tristezza perché mi sarebbe piaciuto essere lì e sentire tutto il vostro amore e affetto. Grazie per i vostri messaggi e sono sicuro che ci rivedremo! Qui continuerò a lavorare per tornare a giocare. Vi abbraccio a distanza! Godetevi la Scaloneta e quel meraviglioso gruppo“.

Il Papu sarebbe voluto partire ugualmente, ma il Siviglia glielo ha negato. Al che Gomez avrebbe cominciato a prenderla sul personale. Lo stesso hanno fatto i dirigenti della squadra spagnola, accusandolo di aver fatto poco e niente dopo il Mondiale: dal Qatar Gomez è arrivato con vari problemi fisici e non ha potuto essere al 100%. Costretto anche a subire un intervento chirurgico a causa di un infortunio alla caviglia.