Doppio colpo in Serie A: sprint Juve e Inter al tappeto

Mai come quest’estate, Inter e Juve si scontreranno sul mercato: le rivali hanno molti obiettivi in comune, entrambe impossibilitare a grandi investimenti. Ma la Juve può mettere al tappeto l’Inter anche su due nomi dal costo non ridotto

Forse l’Inter ci finisce già da sola, al tappeto, senza bisogno di alcun tipo di aggressione. Sul mercato i nerazzurri possono guardare soltanto ai parametri zero e a quei giocatori disponibili in prestito (al massimo in prestito con obbligo condizionato).

Per la Juventus ogni piano è per ora sospeso, almeno da un punto di vista strategico. Prima di muoversi, la società bianconera deve capire cosa potrebbe accedere dal lato giudiziario e se l’anno prossimo sarà possibile giocare le coppe. Senza piazzamento in Champions, molti giocatori non sarebbero trattenibili. Se la smammerebbe per esempio Rabiot. Stessa sorte per Danilo e Cuadrado.

Alla Juve servono quindi una mezzala e un terzino sinistro. I nomi preferiti, negli ultimi mesi, sono quelli di Frattesi e Carlos Augusto. Questi due stessi nomi sono però anche nella lista della spesa della dirigenza interista. Soprattutto il secondo (pare che Ausilio ne abbia già discusso in inverno con Galliani). Su Frattesi, oggettivamente, l’Inter parte molto, molto più timida, anche se monitora il ragazzo ormai da anni. La Juventus, invece, spera ancora di poter trattenere Adrien Rabiot, che quest’anno sta disputando la sua migliore stagione in bianconero.

Inter messa al tappeto dalla Juve pure sul mercato

Per non finire in emergenza, la Juventus sonda quindi il mercato in cerca di occasioni. Il centrocampo, per Allegri, è un reparto già in affanno, e in vista dell’anno prossimo la situazione potrebbe farsi ancora più critica. Pogba non offre garanzie dal punto di vista fisico. Rabiot, come abbiamo detto, potrebbe andarsene a zero. Paredes tornerà a Parigi. Locatelli potrebbe essere ceduto in Premier… Bisogna perciò pianificare per creare almeno le basi certe del centrocampo.

In realtà, Allegri vorrebbe tenere sia Rabiot che Pogba. Ma ha già chiesto ai suoi dirigenti di fare qualche sforzo per prendergli Davide Frattesi. Il ventitreenne romano di proprietà del Sassuolo piace per la capacità di usare i pieni e per la sua generosità in campo. E poi trattare con il Sassuolo, per la Juve, è sempre conveniente. Carnevali chiede 30 milioni per Fratteli: alla Juve farebbe di certo lo sconto.

Le altre pretendenti, Inter e Roma sono al momento disposte a farsi avanti solo con proposte di prestito con diritto di riscatto. Una formula che non piace per niente al Sassuolo. La Juve, invece, vorrebbe offrire 15 milioni più due pedine a scelta fra i giovani. E a Carnevale piacciono Fagioli e Barrenechea.

Holm e Carlos Augusto sulla corsia sinistra

Secondo la Gazzetta, il responsabile dell’area sport della Juve, Francesco Calvo, starebbe lavorando con i suoi collaboratori su più fronti. Alla Continassa sono consapevoli che di fronte ai vari rischi legati alle questioni extra campo, alcuni campioni andranno via, in caso di non qualificazione alla Champions nella stagione 2023-24.

E in questo senso Allegri avrebbe fatto tre nomi. Il primo: quello di Frattesi per il centrocampo. Gli altri due relativi alla posizione di terzino sinistro: Emil Holm dello Spezia (ventidue anni) e Carlos Augusto del Monza (ventiquattro anni). E, guarda un po’ il caso, pure questi due sono giocatori inseguiti dall’Inter.

Ovviamente, quando si parla di rivelazioni del campionato in corso, è normale che più squadre di prima fascia siano interessate. Ma sembra sul serio che Inter e Juve ultimamente abbiano gli stessi spiccicati interessi. L’Inter punta Thuram? E la stessa cosa fa anche la Juve. I nerazzurri corteggiano Smalling. Pure gli juventini gli fanno una proposta. Ausilio segue Alejandro Grimaldo? E pure Calvo fa la stessa cosa… Ora è il turno appunto di Carlos Augusto, su cui Ausilio puntava in caso di partenza a gennaio di Gosens.