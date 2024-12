Discorso finito con l’Inter: firma col Napoli a un passo

Pronta l’estensione del contratto per il calciatore-simbolo del Napoli degli ultimi anni, su cui aveva messo gli occhi anche l’Inter per un eventuale futuro in nerazzurro

Fino a qualche settimana fa l’Inter rientrava nel ristretto cerchio elitario delle poche squadre che potevano vantare pochi, se non poshissimi calciatori infortunati o con problematiche fisiche di grave entità all’interno del proprio organico.

Nel giro di pochissimi giorni, però, questa speciale condizione è mutata sensibilmente. Al punto che oggi lo staff di Simone Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze, un reparto offensivo meno incisivo del solito ed un comparto difensivo attanagliato dagli acciacchi. Come noto, le principali attenzioni della dirigenza sono adesso rivolte allo status di Francesco Acerbi ed i sondaggi sul suo eventuale sostituto dal prossimo giugno.

Eppure i radar nerazzurri non si limitano ad osservare profili utili appartenenti ai reparti più urgenti, ma allargano i propri orizzonti con lungimiranza anche verso posizioni già complete, compresi centrocampisti e portieri. Attorno a quest’ultimo punto di analisi, Yann Sommer appare ancora il candidato principale ad occupare il proprio posto fra i pali a difesa della porta nerazzurra anche per il prossimo anno. Mentre il suo vice Josep Martinez, prelevato lo scorso anno dal Genoa con diverse promesse per il futuro, starebbe ancora attendendo il proprio momento per emergere e scalzare dal piedistallo il collega svizzero.

Meret pronto al rinnovo col Napoli, Inter mai vicina all’accordo col portiere

Nel caso tutt’altro che remoto in cui uno dei due dovesse lasciare l’Inter, la dirigenza deve avere almeno un nome pronto per sopperire all’assenza.

Non è un segreto che negli ultimi mesi anche il nome di Alex Meret abbia fatto parlare di sé. Fra Inter e Napoli però non è mai stata intrapresa alcuna trattativa per portare il portiere della Nazionale in nerazzurro a stretto giro di posta ed oggi nuove conferme lascerebbero intendere che fra le due parti non vi saranno discorsi produttivi neppure in futuro.

Stando alle informazioni riportate da ‘Sky Sport’, infatti, il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna avrebbe incontrato di persona l’agente di Meret, Federico Pastorello, per discutere del prolungamento di contratto in scadenza nel prossimo giugno 2025. Entrambi sarebbero ormai prossimi ad un accordo economico definitivo, secondo il quale il portiere potrebbe permanere a Napoli sino al termine della stagione 2027 o addirittura 2028.