L’Inter lo prende e lo lascia in prestito: Milan beffato

Nuova operazione di mercato in vista per i Campioni d’Italia, che anticipano i rivali rossoneri grazie ad una strategia geniale

La nuova Inter si tuffa sul mercato italiano. Il modus operandi del club nerazzurro, già specialista in succosi colpi a costo zero – e altri potrebbero arrivarne a luglio – si trasforma, passando dall’attenzione verso il mercato sudamericano, sempre presente grazie all’intercessione di Javier Zanetti, vero filo conduttore dei colpi argentino, a quello riposto nei piccoli club italiani. Di Serie A o della cadetteria che siano.

Ecco che allora, dal sogno ormai mal celato di far tornare alla base almeno uno dei due fratelli Esposito che giocano in attacco (Sebastiano sta incantando ad Empoli, mentre Francesco Pio sta facendo sfracelli in quel di La Spezia) fino al corteggiamento per Nicolò Bertola, giovane difensore 21enne sempre del club ligure, Beppe Marotta sta cavalcando il mercato interno. Forte di una fitta rete di contatti personali e di buoni rapporti intessuta in anni e anni di carriera.

Ferma restando la necessità di rivedere il fronte offensivo grazie all’arrivo di almeno un profilo che possa sostituire degnamente all’occorrenza Lautaro o Marcus Thuram (sebbene con qualche differenza, l’apporto di Arnautovic, Correa e Taremi è stato deludente), la nuova ‘urgenza’ è quella di acquistare un giovane difensore centrale. Possibilmente italiano. Possibilmente in grado di svecchiare la retroguardia meneghina, affidabile ma un po’ avanti negli anni.

Colpo dall’Empoli, Milan a bocca asciutta: vince Marotta

Nella finora eccellente stagione dell’Empoli non si è messo in mostra il solo attaccante di Castellammare di Stabia. Nella compagine toscana, che ha accumulato un buon bottino in vista di una salvezza che dovrebbe essere tranquilla, spiccano anche le prestazioni di Mattia Viti, difensore centrale 21enne impegnato nel 100% della gare di campionato senza mai essere sostituito. Un piccolo record per il mancino nativo di Borgo San Lorenzo.

Tecnicamente di proprietà del Nizza ma con un diritto di riscatto a favore dell’Empoli fissato sulla base di 6 milioni, come riporta ‘Milanlive.it’ il giocatore fa da tempo gola all’altro club di Milano, che da settimane sta vagliando il suo profilo.

L’Inter, ingolosita dal relativamente basso costo dell’operazione, sarebbe sul punto di attuare una strategia semplice ma geniale. Riscattare il calciatore versando quanto dovuto ai francesi ma lasciandolo ad Empoli fino alla fine dell’anno. I toscani non dovrebbero così rinunciare ad uno dei leader del reparto arretrato, accontentando nel contempo le esigenze di ringiovanimento della difesa lamentate dal club meneghino.