Retegui come Lautaro: conferme sull’affare con contropartita

Il giovane centravanti argentino, rivelazione del Tigre, potrebbe arrivare presto all’Inter dietro operazione mirata con un altro centravanti in prestito in Superliga

Era fine gennaio quando Mateo Retegui aveva rapito le prime pagine di ‘interlive.it‘. Il centravanti argentino, detentore del passaporto italiano, è stato premiato solo di recente dalla Federazione Argentina per aver strappato il prestigiosissimo traguardo di miglior marcatore della Superliga con la maglia del Tigre nella passata stagione con diciannove reti all’attivo. Questo riconoscimento sta trovando ampie conferme anche nell’avvio della nuova stagione calcistica sudamericana, da qualche mese a questa parte.

Sei reti nelle prime otto, numeri che potrebbero facilmente lievitare in doppia cifra anche al termine di questo campionato. Numeri che agli occhi di Roberto Mancini hanno avuto un peso notevole nella scelta della chiamata nella Nazionale maggiore in vista delle Qualificazioni ai prossimi Europei del 2024. Insomma, la carriera di questo ragazzo classe ’99 sta subendo un’impennata pazzesca. E potrebbe non finire qui. Perché il Boca Juniors, oggi ancora detentore del suo cartellino, potrebbe decidere di trattenerlo a sé una volta terminato il prestito alla rivale che sarà chiamata a versare 2,1 milioni di euro per spartirsi metà del suo cartellino. Oppure sfruttare l’ipervalutazione di mercato, da circa 25 milioni di euro, per venderlo in Europa. La Serie A appare ancora la meta più ambita, con l’Inter in primissima fila pronta ad investire oro e argento su di lui al termine della stagione regolare con l’addio di Romelu Lukaku e Joaquin Correa.

Retegui tra Inter e chiamata in Nazionale, le carte di Marotta

Dotato tecnicamente, rapido di gamba e letale sottorete, Retegui ricorda moltissimo il connazionale Lautaro Martinez simbolo di quest’Inter da sempre innamorata degli argentini. La tradizione potrebbe continuare ancora, ma la direzione sportiva nelle mani di Giuseppe Marotta dovrà faticare non poco.

Non soltanto perché dovrà battere la folta concorrenza di altre realtà europee, ma anche per il fatto di doversi giocare le carte giuste. Sia Tigre che Boca sono interessate al profilo di Facundo Colidio – altro centravanti di proprietà nerazzurra e compagno di squadra di Retegui – e non è ancora chiaro se l’una o l’altra vorranno contenderselo sul mercato in estate. In ogni caso all’Inter farebbe molto comodo sfruttare simile contropartita tecnica, potendo poi sborsare un conguaglio cash alla società che deterrà l’altra metà del suo cartellino. Un intrigo interessante e nient’affatto semplice da sbrogliare, sul quale la dirigenza nerazzurra è già al lavoro. Le chance di approdo all’Inter sono buone e si spera che la sua valutazione possa crescere ancora anche a seguito dell’esordio in Nazionale.