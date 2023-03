Thuram e non solo: Inter, poker di colpi a zero

Il centravanti in uscita dalla Bundesliga è uno dei quattro potenziali nuovi arrivi della sessione estiva di mercato dell’Inter

Dodici reti segnate in ventiquattro presenze nel campionato di Bundesliga – oltre a tre preziosissimi assist – rilanciano il nome del centravanti francese Marcus Thuram tra i potenziali talenti che andranno a riempire di voci la prossima sessione estiva di mercato europea. Su di lui, come noto, sono molto pressanti le attenzioni dell’Inter, con il quale aveva già raggiunto una forma di pre-accordo due stagioni fa prima del famigerato infortunio che aveva bloccato la trattativa con il Borussia Monchengladbach.

Finalmente la sua chance sembrerebbe essere arrivata e il club nerazzurro non può che esserne felice, visto che non si tratterà neppure di sborsare un centesimo per il suo arrivo. Chiaro è che si dovranno fare ancora una serie di valutazioni relative all‘ingaggio, ma le previsioni parlano comunque di costi molto contenuti. Soprattutto perché l’Inter avrò buono spazio di manovra sul monte ingaggi, viste le uscite praticamente certe di Romelu Lukaku di rientro al Chelsea dopo il prestito e del flop Joaquin Correa. Senza neppure considerare quelle di Robin Gosens e Denzel Dumfries, veri protagonisti in uscita, ma anche quelle dei prossimi svincolati Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio. E a proposito di mercato e parametri zero, l’Inter non potrà avere grande spazio di manovra se non puntando la maggior parte delle proprie energie fisiche e mentali alla ricerca di nuovi calciatori – a parametro zero, appunto – che prendano il posto degli uscenti. Solo così il bilancio potrebbe restare inalterato.

Calciomercato, Thuram primo in lista: altre tre opzioni per l’Inter

In mediana da valutare ancora la possibile annessione di Houassem Aouar, centrocampista in uscita dall’Olympique Lione. A fargli spazio, però, dovrebbe essere Marcelo Brozovic tanto amato in Premier League.

Quanto alla fascia sinistra, invece, c’è una corsa a tre di non facile risoluzione: lo spagnolo Alejandro Grimaldo lascerà il Benfica, mentre il portoghese Raphael Guerreiro dirà addio al Borussia Dortmund. Entrambi sono obiettivi dichiarati anche della Juventus, con la quale l’Inter spartisce la stessa necessità di ‘ricostruzione’ della corsia. Se non addirittura più amplificata, rispetto ai rivali nerazzurri. Al contempo torna in auge il nome di Rame Bensebaini, anch’egli di proprietà del M’Gladbach come Thuram, ma avvicinatosi notevolmente all’altro Borussia dell’ex Erling Haaland. Concretamente, però, il club di Steven Zhang potrà avvicinarsi al solo centravanti francese. Tuttle le altre alternative sono ancora avvolte nel sordo chiacchiericcio delle voci che le trasportano sul mercato.