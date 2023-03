Scatta l’allarme Skriniar: “Le sue condizioni sono peggiorate”

In casa Inter c’è grande preoccupazione per lo stato fisico del difensore slovacco, assente per infortunio nelle ultime quattro gare di campionato

Out nelle ultime quattro partite di campionato, solo 10′ col Porto. In casa Inter è ‘allarme’ Skriniar, a maggior ragione dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso difensore slovacco e dal medico della Nazionale.

“Domani farò ritorno a Milano per consultarmi sulle prossime terapie da seguire per tornare in campo il prima possibile – ha detto il centrale nerazzurro dal ritiro della Slovacchia, dove si è recato solo per salutare i suoi compagni visto che non potrà essere a disposizione del CT Calzona per le sfide contro Lussemburgo e Bosnia valevoli per le qualificazioni a Euro2024 – Non sto molto bene, ho problemi alla schiena con dolore che arrivano fino alla gamba – ha aggiunto – Purtroppo non potrò mettermi a disposizione del commissario tecnico per queste due partite”.

Alle parole di Skriniar, si sono poi aggiunte quelle, tutt’altro che rassicuranti, del medico della Slovacchia: “Milan mi ha contattato per la prima volta un mesetto fa, dicendomi che aveva mal di schiena – le parole di Zsolt Fegyveres rilasciate al sito ufficiale della Federcalcio slovacca – Con lo staff dell’Inter ha iniziato la fisioterapia e le cure mediche: gli hanno dato delle pillole, ma non è servito“.

Skriniar, medico Slovacchia: “Danni al disco intervertebrale. Sente dolore anche quando è a riposo”

“Successivamente – aggiunge il dottor Fegyveres – è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha rivelato dei danni al disco intervertebrale. Ha fatto una IV Therapy, però le sue condizioni sono peggiorate”.

Il disco intervertebrale è una giunzione, o meglio una sorta di ammortizzatore naturale, interposto tra una vertebra e l’altra. Esso serve a ridurre le pressioni che vengono sviluppate durante un salto o mentre si corre. “Ora Milan sente dolore, anche quando è a riposo – ha sottolineato il medico della Slovacchia – Non è in condizioni di poterci aiutare nelle prossime due partite”.

Skriniar a rischio per la Champions

Il problema di Skriniar è, insomma, piuttosto serio che rischia di prolungare la sua assenza oltre quello che si pensava. A questo punto il classe ’95 può essere considerato a rischio pure per la doppia sfida di Champions col Benfica, in programma l’11 e il 19 aprile.

È vero che manca un mese, ma l’infortunio alla schiena (per sintetizzare) del numero 37 non fa pensare a un recupero in breve tempo. Senza contare i tempi per il ritorno a condizioni fisiche accettabili. Al ‘Dragao’, dove è entrato nel finale per difendere lo 0-0, si è visto benissimo che quasi non si reggeva in piedi.