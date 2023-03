Inter-Juve, ‘regalo’ a rischio: colpo dalla Premier

Le due rivali di questa sera si sfidano sul mercato a caccia di un esterno sinistro, l’obiettivo principale scivola via dalle mani di Inzaghi e Allegri

Inter–Juventus sfocia anche sul mercato, con l’avvicinarsi della nuova sessione estiva e le tante operazioni in entrata da perfezionare per rendere i rispettivi organici ancora migliori rispetto al passato.

I nerazzurri, alle prese con l’uscita di Milan Skriniar e la possibile cessione di Denzel Dumfries, dovranno anche valutare con attenzione se cedere o meno Robin Gosens in Bundesliga come da precedenti avances. Allo stesso modo i bianconeri vedranno Alex Sandro fare i bagagli, andando a liberare uno slot estremamente prezioso sulla corsia difensiva sinistra. Queste situazioni parallele hanno dunque chiamato le rispettive dirigenze a fiondarsi su alcuni profili di caratura internazionale che potrebbero prendere il posto delle due uscite, toccando anche spazi comuni. È il caso di Raphael Guerreiro, ben visto da entrambe le società e in uscita dal Borussia Dortmund al termine della stagione come uno dei tanti parametri zero che coloreranno la sessione estiva. Al suo posto il club tedesco avrebbe già pensato a Remy Bensebaini, anch’egli futuro svincolato attualmente di stanza al Borussia Monchengladbach.

Calciomercato, sfuma Guerreiro: Inter e Juve deviate dalla Premier

Ebbene il calciatore, reduce da un’esperienza positiva anche tra le file della Nazionale portoghese al Mondiale in Qatar, è atteso a Milano o Torino per dare una svolta sostanziale al reparto esterno mancino.

Le ultime indiscrezioni di mercato rivelano, tuttavia, lo smodato interesse da parte di Leeds, Newcastle, Aston Villa e Wolverhampton per il suo profilo. A tal punto che, dall’alto della maggiore stabilità economica dei club di Premier League, Guerreiro potrebbe essere facilmente stuzzicato dall’approdo oltremanica salutando definitivamente la Bundesliga e non mettendo mai piede in Serie A. Questo scenario appare piuttosto verosimile e applicabile sin dalle prime settimane di luglio. Salvo che il calciatore non firmi, come spesso accade, un pre-accordo in questi mesi di transizione. Così facendo sia Inter che Juventus dovranno depennare un nome importante dalla propria lista della spesa, lasciando a Giuseppe Marotta e il futuro direttore sportivo bianconero l’onere di perseverare nell’ardua ricerca. Occhi puntati anche su Alejandro Grimaldo, protagonista con il Benfica prossimo avversario dei nerazzurri nei quarti di finale di Champions League.