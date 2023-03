Infortunio pesantissimo: “L’ho totalmente sottovalutato”

Un nerazzurro è uscito allo scoperto e tra i tanti temi trattati ha parlato anche a proposito della sua esperienza all’Inter. Le dichiarazioni sono sorprendenti

Immaginatevi di disputare due-tre anni al top per, poi, finire in una big: senza riuscire, però, a trovare il giusto spazio a causa dei duratori e persistenti infortuni…Inducendo chiunque, quindi, a darvi del bollito (per non dire altro).

E’ il caso di Robin Gosens: calciatore che mise piede per la prima volta in quel di Milano nel gennaio 2022. Il laterale tedesco approdò alla corte di Inzaghi già da acciaccato (avendo rimediato un duplice strappo poco prima di arrivare all’Inter). La mossa attuata da parte di Marotta e soci, ossia quella di puntare sull’ex bergamasco, stupì tutti all’epoca: in quanto si trattava, chiaramente, di uno dei migliori esterni della Serie A che era stato ingaggiato per ‘soli’ 25 milioni di euro circa. Da quell’infortunio, però, ne è derivato, poi, ben altro. Si trattò, infatti, del primo stop che ha costretto Robin Gosens a non poter dare il proprio contributo ai suoi nuovi compagni di squadra.

A distanza di un minimo lasso di tempo, invece, il classe ’94 ebbe una banale ricaduta dove furono gli adduttori ad andarci di mezzo questa volta e che, complice lo straordinario momento di forma di Perisic, non hanno consentito all’ex Atalanta di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella cornice di pubblico del ‘Meazza’. A differenza dello scorso anno – dove, come vi abbiamo appena preannunciato, c’era il croato in un formato super – quest’anno Gosens ha trovato pane per i suoi denti in Federico Dimarco. Il forte laterale ‘made in Italy’ è stato in grado, quest’anno più che mai, di esprimersi su ottimi livelli che gli hanno consentito, non a caso, di mettere a referto già 4 reti e 5 assist in stagione.

Nonostante questo, però, il calciatore natio di Emmerich è comunque riuscito, bene o male, a spingere Simone Inzaghi a dargli un po’ più di fiducia. Il tecnico piacentino lo ha gettato, spesso e volentieri, nella mischia finale nell’ultima mezz’ora di gara: minuti che hanno, di fatti, consentito al tedesco di raccogliere già 33 gettoni stagionali e 2 buone reti. Come non detto, appena Gosens sembrava aver recuperato quel minimo di forma ottimale, tale da potergli permettere di trovare nuova ed ulteriore continuità, lo stesso laterale mancino è poi ricaduto in un nuovo infortunio dove ha rimediato un altro guaio muscolare che lo terrà fuori per un altro po’ di tempo. Nel frattempo, ecco tutte le sue dichiarazioni in merito al suo periodo di adattamento trascorso sin qui a Milano.

Gosens non si nasconde: “Non sono stato quello che l’Inter si aspettava. L’infortunio? L’ho sottovalutato”

L’esterno tedesco è intervenuto ai microfoni di ‘Suddeutsche Zeitung’ dove ha parlato a proposito della sua esperienza vissuta sino a questo momento all’Inter: soffermandosi, inoltre, su tutti gli infortuni che lo hanno limitato in maniera grossolana sin qui.

“Non sono stato, certamente, quello che l’Inter si aspettava di comprare. Sono un giocatore che ne fa del proprio fisico la sua arma migliore e non nego il fatto di non essere riuscito a recuperare la mia forma ideale. Questo ha fatto sì che non fossi chi in realtà avrei voluto essere: arrivavo sempre in ritardo e con l’avversario o facevo fallo oppure non prendevo neanche la palla. Ho totalmente sottovalutato quell’infortunio. Non essere andato ai Mondiali di Qatar è stato il punto più basso della mia carriera, ma mi riprenderò quel posto da titolare. Ora devo pensare all’Inter. Un errore venire qui? Assolutamente no, gioco in uno dei più grandi club d’Europa“.

Parole che, quindi, certificano ancor di più tutta la voglia di rivalsa che l’esterno tedesco abbia. Non si sa ancora, con assoluta certezza, per quanto dovrebbe restare fermo Robin Gosens. Il suo infortunio non è cosa chissà quanto banale, così come quello di Bastoni, ed è per questo che l’Inter vuole andarci molto cauta e non correre alcun rischio. C’è una buona percentuale, infatti, di non poter vedere i due, a malincuore, a disposizione di Inzaghi per il prossimo turno di campionato con la Fiorentina.

L’obiettivo non è altro che quello di salvaguardarli in vista dei prossimi impegni di Champions: in modo tale da averli al massimo della loro condizione fisica. Chi, invece, rischia di restare out per un bel po’ di tempo è Milan Skriniar, complice la ricaduta subita dopo Oporto. Nel frattempo, apriamo una parentesi tra presente e futuro di Robin Gosens.

Calciomercato Inter, tanti punti interrogativi su Gosens ma i nerazzurri ci puntano: ecco come stanno le cose

In attesa di vedere la prossima finestra di calciomercato estiva prendere il via, proviamo a fare il punto della situazione su Robin Gosens.

Nelle ultime due sessioni di mercato, infatti, il laterale tedesco è stato dato più e più volte per partente. Nulla da fare, invece, Gosens è rimasto a Milano ed ha provato a ritagliarsi più spazio possibile davanti a sé (ed in parte ci è riuscito). Nell’ultimo periodo, non a caso, l’ex Atalanta aveva incominciato a convincere sempre più: spingendo, di fatto, l’intera dirigenza nerazzurra a fare tutta una serie di nuove considerazioni.

Momentaneamente, Robin Gosens non è da considerarsi per partente. Il classe ’94 infatti, in questo formato, potrebbe rivelarsi più che utile per questa Inter…Anche se, dalle parti di Appiano, nessuno può e deve considerarsi incedibile vista la precaria situazione economica del club. Motivo per cui, nel caso in cui dovesse farsi registrare l’interesse da parte di qualche altro club per il tedesco, i nerazzurri finiranno per tenere a portata di mano tutte le eventuali ipotesi.