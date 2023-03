Penalizzato dal grave infortunio: l’ex Inter si ritira a 31 anni

Decisione presa e ritiro dal calcio annunciato. Un ex nerazzurro dice basta e si prepara ad un futuro da agente, tutte le novità

Tra gli innumerevoli calciatori passati tra le file dell’Inter negli ultimi anni, c’è n’è uno che, così come accaduto recentemente a Kwadwo Asamoah e Goran Pandev, ha appena deciso di appendere gli scarpini al chiodo, questa volta in largo anticipo rispetto alla sua età attuale.

La stessa cosa hanno fatto nelle ultime ore Mesut Ozil e Bojan Krkic, con un trascorso vissuto rispettivamente al fianco di Real Madrid e Barcellona tra le tante, e così come loro due, anche Sime Vrsaljko ha deciso di intraprendere una nuova vita. In tanti si ricorderanno di lui. Il laterale croato ha indossato la maglia dell’Inter nell’annata 18-19 senza incidere minimamente, però. Sole 13 presenze per lui e 2 miseri assist, anche e soprattutto a causa dei tre importanti infortuni rimediati al ginocchio in quell’epoca e che l’hanno, di fatto, costretto ad operarsi nei mesi successivi.

Il calciatore era approdato a Milano con l’intento, perlomeno queste erano le intenzioni iniziali da parte della dirigenza nerazzurra, di sostituire Joao Cancelo (nel frattempo ritornato alla corte del Valencia per poi essere girato alla Juve). Nulla da fare, per il resto. Dopo una breve, ma quantomeno soddisfacente carriera – per via delle squadre in cui ha militato – Sime Vrsaljko ha deciso di dire basta ed è per questo che, a partire da questo momento in poi, vestirà altri panni nel mondo del calcio.

Vrsaljko si ritira dal calcio giocato a 31 anni: nuovo futuro da agente per lui

Proprio come preannunciato nelle righe precedenti, infatti, Sime Vrsaljko ha detto addio al calcio giocato e lo ha fatto all’età di 31 anni.

Più che comprensibile la sua decisione, visti i precedenti. Una scelta sofferta la sua, ma che si deve comunque a tutti gli infortuni con cui il laterale croato è rimasto alle prese in tutti questi ultimi anni (ben 13 per l’esattezza, senza contare le due assenze per influenza). Attualmente il calciatore era svincolato. La sua ultima esperienza l’aveva vissuta al fianco dell’Olympiacos: club militante nel massimo campionato greco a cui, poi, lo stesso classe ’92, dopo le sole 9 presenze stagionali, ha detto addio nello scorso gennaio.

Dopo aver indossato, dunque, le maglie di Inter, Atletico Madrid, Genoa e Sassuolo, Vrsaljko si appresta a gettarsi in una nuova avventura: quella che lo vedrà, precisamente, nelle vesti di procuratore sportivo.