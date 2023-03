Barcellona pronto a chiudere: affare Dumfries, le cifre

L’esterno olandese non sarebbe il solo nel mirino dei blaugrana, ecco l’alternativa di mercato ben più costosa che stuzzica le fantasie di Xavi

Denzel Dumfries sarà uno degli elementi di punta del mercato in uscita dell’Inter. La dirigenza nerazzurra capitanata da Giuseppe Marotta non avrebbe intenzione di scendere a compromessi sulla sua cessione, perché fortemente richiesto da squadre molto forti economicamente. 60 milioni di euro saranno dunque estremamente necessari. Un dato da poter sfruttare per agevolare il ripristino delle casse societarie del club, a seguito del profondo tonfo di bilancio dell’ultima annata.

Oltre ad un paio di top club di Premier League come Chelsea e Manchester United, entrambi galvanizzati dal passaggio a nuove proprietà, su Dumfries ci sarebbero anche le attenzioni di Bayern Monaco e Barcellona. Questi ultimi, in particolare, sono ancora a caccia del terzino ideale dopo l’uscita di Dani Alves. Il tecnico Xavi, infatti, ha finora dovuto impiegare calciatori come Jules Koundé e Ronald Araujo in riadattamento sulla corsia esterna nonostante essi siano nati come centrali difensivi, per adeguarsi a questa profonda carenza d’organico. Per via della triste situazione finanziaria che il club catalano sta attraversando, però, la dirigenza potrebbe valutare il profilo di Dumfries non al di sopra di 35 milioni di euro. Per questa cifra l’Inter avrebbe facoltà di sbarrare le porte, dando quindi adito alle avances delle altre concorrenti.

Calciomercato, Vanderson e Dumfries obiettivi di Xavi: la situazione del Barcellona

Depennato il profilo di Dumfries dalla lista, Xavi sarebbe quindi chiamato a virare sull’alternativa di prospettiva in forze al Monaco.

Si tratta del ventunenne brasiliano Vanderson, frutto del vivaio del Gremio, da cui il club francese lo aveva prelevato nel gennaio 2022 e sul quale le attenzioni blaugrana erano già state riposte. Con la maglia biancorossa il prorompente terzino destro non ha potuto operare come avrebbe voluto, complice il poco spazio in squadra. Ciononostante la sua ipervalutazione sfiora i 60 milioni di euro, il che lascerebbe intendere la voglia del Monaco di preservarlo da qualsiasi assalto estero. Oppure, al contrario, potrebbe essere esattamente ciò che la dirigenza intende fare: lasciarlo partire per generare un’incredibile plusvalenza. Per il Barcellona però sussisterebbe lo stesso intoppo economico cui andrebbe incontro con l’Inter per il cartellino di Dumfries. Certamente le tante uscite in estate, tra parametri zero ed esuberi, aiuteranno ad alleggerire le tensioni soprattutto a livello del monte ingaggi. In questo Vanderson potrebbe avere qualche agevolazione in più rispetto al collega di reparto olandese.