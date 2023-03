Dall’Inter alla Lazio, di nuovo: Lotito pronto a chiudere

Il club biancoceleste sarebbe pronto a valutare l’ipotesi di un nuovo innesto in uscita dall’Inter di Simone Inzaghi come accaduto con Matias Vecino

Al termine della passata stagione di Serie A, l’Inter ha dovuto dire addio a diversi campioni fino a quel momento sotto contratto con i colori nerazzurri. Tra questi ci sono stati Alexis Sanchez, oggi uno dei più grandi protagonisti dell’Olympique Marsiglia in Ligue 1 ma anche Arturo Vidal, rientrato in Sud America, così come Matias Vecino.

Quest’ultimo è stato l’unico a preferire la permanenza in Serie A, accettando le condizioni d’ingaggio da parte della Lazio di Claudio Lotito. Sotto la guida di Maurizio Sarri il centrocampista uruguaiano ha dato sfoggio di tutte le sue qualità, tornando a fare la voce grossa ai livelli del passato. Il suo è il classico esempio di quanto un trasferimento possa impattare positivamente sugli sviluppi della carriera di un professionista del suo calibro, rilanciandola del tutto. E questa simbiosi tra Lazio e Inter, raggiunta in precedenza anche con l’annessione di Simone Inzaghi da una sponda all’altra delle due società, potrebbe continuare ancora nell’imminente futuro. Al termine della stagione, infatti, entrambe saranno messe di fronte ad alcune importanti uscite. La Lazio, ancora alle prese con la delicata questione Sergej Milinkovic-Savic e le voci su Luis Alberto, vorrebbe stringere un patto solidale con Roberto Gagliardini.

Calciomercato, anche Gagliardini nel mirino di Tare: la Lazio ci riprova

Il centrocampista nerazzurro ne sarebbe ben felice, considerato che non rientra già da tempo negli schemi ideali di Inzaghi. Nei suoi confronti, tempo addietro, aveva persino lanciato una frecciatina relativa allo scarsissimo minutaggio maturato in questa stagione, pari a poco più di 600 minuti complessivi tra campionato e coppe.

Praticamente nulle le chance di rinnovo, che darebbero così il via libera alla direzione sportiva della Lazio in mano ad Igli Tare di compiere l’ennesimo trasferimento a parametro zero della sua gestione. Intanto, forti di questi continui passaggi di sponda, l’Inter potrebbe anche avere nuova voce in capitolo sulla questione relativa al rientro in squadra di Francesco Acerbi. Il centrale azzurro ha dato modo ad Inzaghi di poter contare su di lui in ogni circostanza in cui è stato impiegato e spera di poter continuare la propria avventura in nerazzurro. Ci sono ancora da capire le modalità dell’operazione, rallentata dalla costante ricerca da parte di Giuseppe Marotta di eventuali profili più giovani che possano sposare la causa nerazzurra anche a parametro zero.