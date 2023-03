“Ho voglia di giocare”: affare Inter-United, c’è il via libera

Il centrale è stufo del minutaggio riservatogli dal tecnico ten Hag e vorrebbe ripartire altrove, c’è massima apertura per il trasferimento all’Inter

L’accordo raggiunto tra Milan Skriniar e il PSG nelle passate settimane ha lasciato un grande vuoto nell’animo dei tifosi dell’Inter e la necessità di trovare rapidamente un valido sostituto.

L’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha le idee chiare: sebbene ci siano tutte le intenzioni di ridurre l’età media del club con colpi giovani e di prospettiva, la questione economica appare ancora molto rilevante e predominante nella ricerca da parte della dirigenza nerazzurra. Al contempo sarebbe preferibile puntare su qualcuno che esca dal rispettivo club a parametro zero, così da non dover investire denaro extra oltre a quello naturalmente riservato al monte ingaggi. Dei filtri molto precisi, insomma, per regalare a Simone Inzaghi un profilo di punta. Questo però potrebbe arrivare ancor più agevolmente di quanto ci si possa immaginare. A fare i bagagli ci sarebbe Victor Lindelof, attualmente sotto contratto con il Manchester United.

Calciomercato, Lindelof spinge alla cessione: l’Inter incalza

Il difensore svedese, da anni ritenuto fondamentale per la propria Nazionale a livello internazionale, avrebbe espresso il desiderio di macinare minuti in una realtà che sia diversa da quella dei ‘Red Devils’, ove nell’ultimo periodo non è riuscito ad incidere minimamente. Per Erik ten Hag, del resto, è soltanto un mero ripiego. Un ‘turnover’ da FA Cup o qualsiasi altra competizione di contorno alla ben più prestigiosa Premier League.

“Ho voglia di giocare, è per questo che sono un calciatore“, ha dichiarato di recente senza essere particolarmente prolisso ma racchiudendo in una semplice frase tutto il malcontento per la sua recente esperienza allo United. “Ora non sto pensando molto al mercato, ma quest’estate vedremo cosa succederà“, ha poi aggiunto nel corso del ritiro con la Nazionale. Marotta vorrebbe poter chiudere quanto prima un accordo con lui, facendogli promesse nient’affatto stellari: a lui interessa tornare ad essere parte integrante di un progetto che lo coinvolga, per il quale possa lottare e portare a casa risultati soddisfacenti. La sua valutazione di mercato riporta circa 15 milioni di euro di cartellino, ma lo United potrebbe scendere di qualche milione per accontentarlo. Del resto la scadenza del contratto è anche piuttosto vicina, perché si parla di giugno 2024. In questi casi, di solito, si scende sempre a compromessi con gli acquirenti. Per l’Inter potrebbe quindi trattarsi di una vera occasione di mercato da non perdere.