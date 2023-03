“Potrei giocare in Italia”: nuovo bomber per l’Inter, annuncio in diretta

Le dichiarazioni del centravanti aprono di fatto le porte all’Italia intera. Si prospetta un approdo in Serie A per lui, possibile futuro all’Inter

Il non rendimento di Correa, l’età avanzata di Edin Dzeko e la situazione Lukaku stanno facendo sì che l’Inter arrivi a compiere innumerevoli investimenti nel corso della prossima estate.

Ad essere sinceri, infatti, Marotta e Ausilio hanno già affilato gli artigli ed è per questo che, oltre al solito Dumfries, anche Marcelo Brozovic e il ‘Tucu’ si apprestano a dover dire addio, ben presto, a Milano. Quanto all’attacco, invece, il profilo che piace più di tutti è quello di Marcus Thuram: calciatore che i nerazzurri misero nel proprio mirino già nell’estate del 2021. Complice il suo gravissimo infortunio però, da cui il francese ne derivò un grave problema al ginocchio, l’Inter decise di tirarsi indietro ed è per questo che si fiondò, poi, dritta sull’ex biancoceleste.

Come non detto, in questo anno e mezzo di Inter, Correa ha deluso sia dal punto di vista del rendimento – dove ha, di fatto, fornito uno scarsissimo apporto – che sotto l’aspetto fisico: dove ha già racimolato ben 7 infortuni. Per il futuro, ora, si è nuovamente tornati a pensare a Thuram: in scadenza col Borussia M’Gladbach e attaccante per cui l’intera dirigenza interista farà di tutto pur di provare a tesserarlo a zero. Nel frattempo, si è anche pensato ad un altro bomber per il futuro…Ed è lo stesso che ha già rifilato un gol all’Inghilterra alla sua prima presenza in azzurro con conseguente annuncio sul futuro.

Retegui non si nasconde: “Forse in un futuro potrei giocare in Italia, vi dico tutto”

Al termine di Italia-Inghilterra, match terminato 1-2 in favore degli inglesi, il marcatore di giornata dell’Italia, Mateo Retegui, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ rilasciando un importante annuncio sul futuro.

“Se mi piacerebbe giocare in Italia? Perché no, forse in futuro potrei giocare in Europa o in Italia. Non so dirvi se sarà presto oppure più in là, chissà. Adesso sono nel Tigre, gioco per quella squadra e sono contento lì. Al resto poi vedremo” – ha detto il bomber argentino, fresco di cittadinanza italiana. Dichiarazioni che, insomma, aprono in qualche modo le porte all’Italia, ma ancor di più alla Serie A.

Non a caso, il suo nome è iniziato a spopolare nel nostro territorio, proprio, dopo la convocazione assieme agli Azzurri. Negli ultimi tempi si è parlato a proposito di qualche club italiano, disposto ad attuare ben presto qualche manovra per ottenere il suo cartellino…E tra questi c’è anche l’Inter.

Calciomercato Inter, il nome di Retegui tiene vita dalle parti di Appiano: ecco come stanno le cose

Come preannunciato nelle righe precedenti, il nome di Retegui è iniziato a sfollare in Italia, rimbalzando ancor di più sui social, dopo la convocazione del CT Mancini per le gare contro Inghilterra e Malta.

Il suo nome è, di fatti, stato accostato non soltanto alla Nazionale Italiana ma, di conseguenza, anche a qualche altro club. La mossa messa in atto dal commissario tecnico degli Azzurri ha, pur non volendolo, fatto finire Retegui sotto i radar di alcuni club di Serie A, Inter compresa. Non a caso, noi di Interlive.it vi avevamo accennato negli ultimi tempi della possibilità che il calciatore venisse proposto, tramite agenti, ad alcune società italiane (e tra queste vi erano anche i nerazzurri).

Detto, fatto. A distanza di qualche giorno, è emerso fuori il concreto interesse per Retegui sia da parte dell’Inter che del Milan. Ad oggi, non si sa ancora con assoluta chiarezza quale potrebbe essere il futuro del bomber argentino naturalizzato italiano: certo è però che, da un momento all’altro, il massimo campionato italiano potrebbe accogliere il classe ’99, quest’oggi in forza al Tigre grazie al prestito concordato assieme al Boca Juniors. A testimoniarlo sono state le sue stesse dichiarazioni rilasciate nel dopo gara di Italia-Inghilterra, lo ribadiamo.