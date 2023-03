AAA cercasi bomber: Lukaku resta in Italia ma addio Inter

L’Inter nella prossima e decisiva parte di stagione, avrà bisogno dell’apporto anche dei calciatori che hanno reso meno. Tra questi anche Lukaku

L’Inter ha raccolto diverse delusioni finora in stagione. La disparità di rendimento tra quanto fatto vedere in campionato e nelle coppe e fin troppo evidente così come le critiche a Simone Inzaghi.

Non solo l’allenatore però: non mancano i big della rosa meneghina ad aver offerto un rendimento ampiamente al di sotto delle normali aspettative. Da Brozovic a Skriniar, fino ad arrivare a Romelu Lukaku, tornato in prestito la scorsa estate dal Chelsea come il fiore all’occhiello del mercato offensivo della compagine interista. Big Rom, dopo una stagione molto complicata a Londra, aveva tutte le intenzioni di rilanciarsi ad alti livelli nella squadra in cui ha giocato meglio in carriera. La sua volontà di tornare all’Inter è stata evidente sin da subito, e con la formula del prestito è riuscito ad indossare nuovamente i colori nerazzurri. I problemi però sono cominciati sin da subito, con diversi infortuni ed una condizione fisica lontana dallo strapotere di un paio d’anni fa. Da qualche tempo è rientrato nei ranghi e sta provando a rimpinguare il suo bottino, fermo però ad appena 5 reti tra coppe e campionato. Il suo futuro all’Inter è quindi tutt’altro che cosa scontata, ed andrà valutato col finale di stagione.

Calciomercato Inter, Lukaku sotto esame: ipotesi Juve e Milan

Lukaku è dunque sotto la lente di ingrandimento della società, che dovrà fare le sue attente valutazioni prima di pensare di investire tempo e risorse per una sua permanenza.

Il campo resta giudice supremo anche per Lukaku che sicuramente non vorrà restare al Chelsea qualora dovesse rientrare ai Blues momentaneamente al termine dell’attuale stagione. Nel caso in cui l’Inter decidesse di non concedere ancora una chance al gigante belga, che in nazionale prova a ritrovare il sorriso, ecco che potrebbe essere anche offerto anche ad altre società di Serie A. Non è infatti da escludere che Lukaku possa venir proposto in prestito anche a Juventus e Milan, che per motivi diversi andrebbero a caccia di un centravanti. I bianconeri hanno la situazione di Vlahovic tutta da esplorare, viste le difficoltà di quest’anno e il mercato che aleggia su di lui. Il Milan invece ha in Giroud un bomber forte ma avanti con l’età, motivo per cui potrebbe far comodo un altro attaccante. Chiaro però che dal punto di vista ambientale Lukaku resta molto legato all’Inter.