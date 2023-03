Messi-Inter si può fare, l’annuncio choc: “Fonte attendibile”

Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto con il PSG e studia le opzioni per il futuro, una fonte lo avvicinerebbe all’Inter di Inzaghi

Per quanto incredibile possa sembrare, non manca moltissimo al termine della stagione e nonostante buona parte dei calciatori in scadenza di contratto abbiano già capito cosa ne sarà del loro futuro, il pluripremiato Pallone d’Oro e Campione del Mondo Leo Messi non ha ancora deciso. Eppure di strano, in questo, non c’è proprio nulla. Perché per un fuoriclasse della sua caratura la scelta non dev’essere affrettata. Al contrario, più tempo passa e più l’impatto mediatico cresce. Il valore del suo successo è direttamente proporzionale alla suspance che l’eventuale trasferimento potrebbe creare attorno a sé.

Di certezze sulla sua permanenza al Paris Saint-Germain, in ogni caso, ce ne sono molto poche. Il suo rapporto di lavoro con Christophe Galtier è migliorato rispetto al passato, ma non c’è legame di fondo al di fuori dell’ambiente parigino. Nulla lo legherebbe più alla causa e terminerebbe il suo contratto a parametro zero. Soprattuto considerando che Kylian Mbappé vuole sempre più i riflettori addosso, come giusto che sia, in rappresentanza della nuova generazione di supertalenti. Eppure Messi, esempio della vecchia generazione, non vuole affatto accontentarsi di giocare in Arabia, magari nell’Al-Hilal, per soddisfare il proprio desiderio economico come il suo acerrimo rivale Cristiano Ronaldo. Piuttosto preferirebbe sposare una causa ugualmente remunerativa, ma che gli offra ancora l’ebbrezza del gioco competitivo. Come la MLS. In realtà i club esotici non sarebbero gli unici ad aver palesato una nota d’interesse. Su di lui ci sarebbero nuovamente le attenzioni dell’Inter, rilanciate da una “fonte attendibile”.

Calciomercato, Messi all’Inter? Nuovi dettagli e scenario incredibile

Tale fonte, a detta del giornalista spagnolo Sergio Gonzalez de ‘ElClasicoTv’, sarebbe solo e soltanto riposta nella buona parola di Javier Zanetti. “Una fonte attendibile mi dice che l’Inter intende ingaggiare Leo. Il fattore Zanetti. Lo stallo del suo rinnovo a Parigi. Barça condizionato dal FPF e affogato da Tebas. Verrà regalato a ‘Pupi’?”, scrive il giornalista sul proprio canale Twitter.

L’attuale vicepresidente dell’Inter ha avuto il suo perché nel tesseramento di talenti sudamericani sin da quando ricopre questa veste. Ma che possa convincere addirittura Messi giocando sul filo del rasoio delle scarse capacità economiche del club di Steven Zhang appare abbastanza inverosimile. Sempre che il fuoriclasse di Rosario non abbia intenzione di tagliarsi in modo netto lo stipendio. Ma a quel punto qualsiasi destinazione potrebbe fare al caso suo. Ci sarebbe l’imbarazzo della scelta e ciò che lo guiderebbe a compiere il passo decisivo – forse l’ultimo della sua brillante carriera – potrebbe essere soltanto il suo cuore. Un ritorno a casa, dunque, sarebbe più che probabile. Ma parlare al condizionale non è mai utile: c’è da attendere la volontà del calciatore e del PSG. Nel frattempo tutto sarà sempre uno scenario ipotetico in forte discussione.