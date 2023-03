L’Inter lo lascia andare al Milan: 20 milioni con contropartita

Strada spianata per i rossoneri, i nerazzurri l’hanno ormai mollato. Maldini e i suoi provano a mettere le mani sul nuovo baby talento della A

C’è aria di cambiamento dalle parti di Milano. In questo caso, non stiamo facendo riferimento alla città in sé e per sé, chiaramente, quanto alla Milano calcistica. Sia Inter che Milan, infatti, avranno granché da fare nella prossima estate: con le prime modifiche che dovrebbero essere apportate direttamente in mediana.

Il primo a dire addio ai nerazzurri sarà, non a caso, Roberto Gagliardini. Complice il contratto in scadenza a giugno, che di fatto non verrà rinnovato, l’ex centrocampista dell’Atalanta dirà addio in estate a zero e, di conseguenza, sarà libero di prendere accordi con chiunque altro. Questa stessa e identica situazione, invece, il Milan l’ha vissuta, su per giù, un anno fa con Franck Kessie (sia chiaro, non stiamo minimamente paragonando i due calciatori sotto l’aspetto tecnico).

I rossoneri hanno, infatti, detto addio all’ivoriano poco meno di 365 giorni fa: quando, per via della scadenza presente nel suo contratto, il classe ’96 ha deciso di salutare la Milano rossonera per sposare il progetto del Barcellona. E’ stato da quel momento in poi che Maldini e Massara, pur di provare a rimpiazzarlo, sono corsi immediatamente ai ripari ingaggiando gente come Vranckx e De Ketelaere (senza ottenere alcun minimo riscontro positivo, però).

E’ proprio in virtù di questo, quindi, che l’intera dirigenza rossonera si è, dunque, posta in mente gli obiettivo di dover apportare qualche altro cambiamento lì sulla trequarti. In tal senso, occhio ad un nome che piace particolarmente all’Inter ma a cui, a quanto pare, i nerazzurri hanno oramai rinunciato.

Calciomercato Inter, i nerazzurri danno il via libera al Milan per Baldanzi: occhio all’affare da 20 milioni

Tra le sorprese più belle di questo campionato c’è sicuramente Tommaso Baldanzi, attuale centrocampista dell’Empoli che si sta rendendo protagonista di ottime cose.

Già 4 i gol collezionati in stagione dal giovane classe ’03 al fianco della formazione toscana. Non per niente, infatti, è stato grazie a tutta questa serie di numeri che Baldanzi è riuscito ad attirare su di sé l’attenzione di importanti big italiane, quali Inter e Napoli ad esempio. Tra queste, però, figura anche il Milan: club che, a differenza dei nerazzurri che non lo reputano più un obiettivo primario, sembrerebbero disposti a poter tentare un affondo per lui nei mesi a venire.

Su questo l’Empoli è stato chiaro: occorrono, come minimo, 20 milioni di euro per il calciatore anche se, gli ottimi rapporti che intercorrono tra i rossoneri e gli azzurri, potrebbero agevolare il tutto. Di conseguenza, quindi, l’intesa definitiva potrebbe anche essere raggiunta con l’inserimento di un’eventuale ed ipotetica contropartita tecnica.