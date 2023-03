Correa nella Liga: Mendes chiude lo scambio con l’Inter

Ora l’Inter spera in Jorge Mendes: è l’ultima carta giocabile per trovare una sistemazione all’ormai smarrito Joaquin Correa. Gira voce di un possibile scambio

Poco più di mille minuti giocati, l’anno scorso in serie A. Sei goal (tre doppiette). Quest’anno invece, i minuti si sono dimezzati (438, finora) e pure i goal (segnati tutti in casa, uno contro lo Spezia, uno contro la Cremonese e uno con la Sampdoria). Per la maggior parte del tempo Correa è stato in infermeria.

Oppure è stato in panchina, a osservare Dzeko correre come un pazzo nonostante i suoi trentasette anni e Lukaku, mezzo rotto, provare a sprintare, o Lautaro, affaticatissimo, continuare a sacrificarsi per la squadra. Correa, inutile negarlo, è un problema per l’Inter. Pagato fior di milioni non ha mai dato niente di rilevante all’Inter. Doveva essere il giocatore geniale in grado di saltare l’uomo, inventarsi il goal nei momenti critici. E non lo è mai stato.

Raffaele Amato, su calciomercatoweb.it, scrive che i nerazzurri “puntano a piazzare altrove il ‘Tucu’, pagato ben 30 milioni tra prestito e riscatto“. E rimanda a una possibile operazione in Spagna, gestita con l’aiuto di Mendes.

Mendes può aiutare l’Inter a cedere Joaquin Correa: la strategia

Finora Joaquin Correa ha campato di rendita. Fortemente voluto da Inzaghi, è stato più volte rilanciato nonostante le sue prestazioni deludenti. Oltre ai tanti guai fisici, si è dimostrato spesso anche poco presente mentalmente e fisicamente nel momento in cui è stato gettato nella mischia. Colpa degli infortuni, certo, e della delusione. Di certo non dev’essere stato facile per il ragazzo saltare per infortunio all’ultimo minuto il Mondiale, in cui poi l’Argentina ha trionfato. E non dev’essere neanche così rilassante giocare per l’Inter ed essere beccato a ogni stop sbagliato.

Costato in tutto la bellezza di 30 milioni di euro, Correa oggi non ha mercato. C’è il Siviglia che lo segue. O almeno lo seguiva, quando Sampaoli aveva voce in capitolo sul mercato. E ora per riuscire a piazzare il Tucu Correa l’Inter deve affidarsi a Mendes. Si parla di uno scambio secco con Rafa Mir, il cui procuratore è appunto Jorge Mendes. Anche Rafa Mir non è in un momento felice: il centravanti spagnolo non si sente apprezzato al Siviglia e vuole cercarsi un’altra avventura.

“Se gli andalusi dovessero riuscire a salvarsi“, scrive Amato, “Mendes potrebbe provare ad architettare uno scambio alla pari – anche di semplici prestiti – con l’Inter. Il suo Rafa Mir a Milano, Correa a Siviglia“.

Un centravanti spagnolo per l’Inter

Rafa Mir è un classe 1997 con esperienza e capace di spaziare su tutto il fronte offensivo. Ha giocato nella Liga per il Valencia, l’Huesca e il Siviglia , e si è misurato pure nella Segunda División per Las Palmas e Huesca. All’estero ha trascorso brevi periodi in Inghilterra con il Wolverhampton Wanderers e il Nottingham Forest.

Il caro Mir ha vinto il Campionato Europeo 2019 con la nazionale spagnola under 21 e una medaglia d’argento con la squadra olimpica al torneo 2020. La sua stagione migliore è stata quella 2020-2021, quando in prestito all’Huesca ha segnato in tutto ventidue reti. Già a gennaio Mir era pronto a lasciare il Siviglia. Pareva che dovesse finire alla Lazio, come vice-Immobile, ma Sampaoli lo ha voluto trattenere, e ha provato anche a rilanciarlo.

Per qualche settimane Rafa è tornato quello di un tempo: generoso, propositivo e bravo in area. Poi, però, il Siviglia ha cominciato a perdere. E Sampaoli è finito alla gogna. E ora sembra scritto che Mir debba lasciare a fine stagione. Su di lui si potrebbe buttare anche il Milan, sempre attraverso uno scambio: in questo caso proponendo Rebic.