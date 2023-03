In scadenza col Napoli, l’Inter monitora: ‘scippo’ a zero

L’Inter potrebbe ritoccare anche il centrocampo in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Un’idea suggestiva ma complicatissima porta in casa Napoli

La lotta scudetto per l’Inter quest’anno è finita ben prima del tempo, a dispetto di quanto accaduto lo scorso campionato, quando sono nel finale di torneo arrivò il verdetto favorevole ai rivali del Milan.

In questa stagione l’affaire scudetto sembra esclusivamente di competenza di un Napoli semplicemente stellare, in grado di collezionare la mostruosità di 71 punti in 27 gare giocate, facendo il vuoto alle proprie spalle con largo anticipo. Gli azzurri sono una creatura plasmata dal talento di chi scende in campo, ma anche dalle sapienti mani di un ex nerazzurro come Luciano Spalletti, alla sua consacrazione definitiva in ambito nazionale. Ogni singolo elemento della rosa azzurra sta rendendo al massimo, offrendo prestazioni di alto livello e numeri importanti. A centrocampo tra i titolarissimi di Spalletti c’è anche il polacco Piotr Zielinski autore di ben 7 gol e 10 assist tra campionato e coppe quest’anno. Cifre di rilievo quelle del classe 1994 che però potrebbe anche avere un futuro in dubbio in quel di Napoli, in virtù di un contratto in scadenza 2024 e delle avances possibili dall’estero.

Calciomercato Inter, Zielinski futuro incerto a Napoli: situazione da osservare

Da tempo in quel di Napoli si parla del futuro di Zielinski, calciatore tecnicamente sopraffino ed importante per tutti gli allenatori recentemente transitati all’ombra del Vesuvio. Il contratto in scadenza 2024 rischia però di pesare e un addio non è impossibile.

A Napoli dal 2016, Zielinski è entrato nel cuore dei tifosi: centrocampista in grado di giocare indistintamente col destro e col sinistro, con tanti gol ed assist nelle gambe. Si tratta dunque di un giocatore di alto profilo, che rischia di fare gola a molti. Anche l’Inter potrebbe monitorare la situazione del polacco, in scadenza nel 2024 e per ora lontano da un rinnovo con gli azzurri. Appare altrettanto evidente come imbastire trattativa con una diretta concorrente come i partenopei sarebbe complicatissimo, quasi ai limiti dell’impossibile. Qualche club straniero potrebbe provarci in maniera concreta già in estate oppure aspettare un altro anno per provare a prenderlo a parametro zero. A titolo gratuito Zielinski avrebbe anche la possibilità di strappare un ingaggio migliore da qualunque tipo di realtà. Gratis all’Inter potrebbe anche intrigare, ma resta il legame col Napoli per il polacco e soprattutto le eventuali pretendenti estere che nel caso potrebbero essere in vantaggio, qualora finisse davvero un matrimonio così fruttuoso.