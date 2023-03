Ha deciso, via a zero: l’Inter può perderlo così

Il centrale spagnolo lascerà l’Athletic Bilbao a fine stagione e l’Inter aspetta la sua mossa per colpire a zero, occhi puntati soprattutto sulla concorrente de La Liga

Nell’attesa che faccio rientro alla base di Appiano Gentile tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali negli impegni per le Qualificazioni ad Euro 2024, ma anche tutte le amichevoli internazionali di contorno come quelle disputate in Sud America, Simone Inzaghi ha incominciato a preparare con attenzione tutti gli interventi tattici, di gioco e atletici di preparazione alla prossima supersfida del campionato di Serie A contro la Fiorentina.

Unico obiettivo la vittoria, per riprendere in mano il destino di diretta concorrente al secondo posto in classifica dopo lo scivolone contro la Juventus dell’ultima giornata – corredato da un mare di polemiche per il fallo di mano di Rabiot che avrebbe fatto scaturire l’unico gol segnato dai bianconeri ad opera di Kostic – e gli scarsi risultati maturati in precedenza. Intanto la formazione del piacentino non vedrà il nome di Milan Skriniar tra i partenti per infortunio e dunque la questione legata alle criticità del reparto difensivo si complica ulteriormente. Soprattutto perché, come noto, il centrale slovacco lascerà l’Inter a parametro zero la prossima estate verso le sponde del Paris Saint-Germain. Tutto è deciso, ma non si può dire lo stesso per la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta sulla scelta del potenziale sostituto in difesa. Dei tanti nomi analizzati nelle ultime settimane ce ne sono un paio che stuzzicano i nerazzurri più da vicino per caratteristiche tecniche, fra cui anche uno dei calciatori maggiormente indicati dai media spagnoli ad alimentare le voci di mercato la prossima estate. L’Inter potrebbe dunque mettervi le mani concretamente non appena si svincolerà dall’Athletic Bilbao.

Calciomercato, Inter su Inigo Martinez: contesa accesa con Xavi

Si tratta del trentunenne centrale Inigo Martinez, protagonista con la Nazionale spagnola. Ebbene il calciatore è sotto attenta osservazione da parte della dirigenza nerazzurra che spera di poter affrontare con serenità la trattativa con la sua entourage già nelle prossime settimane.

Per Martinez, però, non ci sarebbe la stessa grande urgenza. Lui avrebbe già scelto il Barcellona di Xavi come futura destinazione, al netto di qualche grande problematica interna che il club blaugrana sta affrontando in questi giorni di transizione primaverili. Stando agli ultimi aggiornamenti, infatti, il presidente Joan Laporta sta affrontando alcune criticità legate soprattutto alla questione del monte ingaggi – sforato già con l’operazione Gavi, il quale è diventato un vero caso mediatico – oltre che al superamento dei limiti imposti dal Fair Play Finanziario. Nell’eventualità in cui però il Barcellona non potesse promettere nulla di positivo al calciatore, allora l’Inter diventerebbe sicuramente un’opzione di tutto rispetto. Non resta che attendere sviluppi sulla vicenda.

Fronte rinnovi, passi avanti cruciali per de Vrij

Tralasciando l’ingresso o meno di Inigo Martinez, l’Inter potrebbe contare su una piccola grande certezza già dalle prossime settimane. Il centrale olandese Stefan de Vrij, attorno al quale aleggiava la possibilità di un addio, avrebbe preso la decisione di restare in nerazzurro per altre due stagioni.

Il calciatore potrebbe dunque arrivare a mettere nero su bianco il rinnovo di contratto proposto da Marotta diversi mesi fa sulla base di un ingaggio da 4 milioni di euro fino al 2025. Questa notizia non può che fare contento Inzaghi che così facendo non perderebbe un secondo centrale di spessore in difesa.

Inter-Retegui si può fare: “Via Lukaku, lui nuovo centravanti nerazzurro”

Fronte entrate, invece, l’Inter potrebbe finalmente mettere le mani sul gioiellino della Nazionale di Roberto Mancini, Mateo Retegui.

A detta di Fabio Santini, giornalista di Telenova e ospite di ‘TvPlay‘, il centravanti italo-argentino prenderebbe il posto di Romelu Lukaku di rientro al Chelsea: “Già nel 2022 aveva ricevuto offerte da squadre come Lipsia, Atletico Madrid e Villarreal. Il papà ha però frenato le trattative perché era già in contatto con Javier Zanetti che gli ha assicurato il suo acquisto. Andrà all’Inter, priva di Lukaku“.