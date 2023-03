Marotta clamoroso: Dybala-Inter con lo scambio

By

Beppe Marotta continua a pensare a Paulo Dybala, come rimpianto e non solo. L’ad nerazzurro vorrebbe tornare sull’argentino con una formula inedita

La notizia è riportata da TuttoSport. Secondo il quotidiano sportivo Marotta starebbe studiando il modo per arrivare a strappare alla Roma Paulo Dybala. L’argentino, com’è noto, ha una clausola rescissoria di 20 milioni.

L’Inter sarebbe dunque ancora interessata all’acquisto di Paulo Dybala, dopo averlo di fatto scaricato l’estate scorsa? A posteriori è chiaro che un campione come l’argentino sarebbe stato parecchio utile al gioco nerazzurro. La squadra di Inzaghi manca infatti di fantasia, di giocate veloci e di un po’ di sfrontato coraggio soprattutto contro le squadre chiuse.

E dato che a fine della stagione l’Inter dovrà rifondare il suo reparto offensivo (Dzeko e Lulaku un dubbio, Correa quasi di certo in partenza), Dybala potrebbe tornare a essere un obiettivo per il club. Nel suo accordo con la Roma la Jola ha fatto inserire una clausola di rescissione di 20 milioni di euro, valida per i club italiani. Va però detto che la Roma potrebbe anche riuscire a trattenerlo, facendo leva sul rapporto d’amore già sbocciato fra ambiente e calciatore.

Molto dipenderà comunque dall’esito della stagione e dalla permanenza dell’allenatore José Mourinho. Senza il portoghese sulla panchina giallorossa è infatti difficile immaginare che Dybala possa sposare ancora il progetto.

Marotta di nuovo su Dybala, ma senza pagare la clausola

Marotta non è tuttavia nelle condizioni di pagare la clausola dell’argentino. In questo senso potrebbe farsi strada la suggestione di uno scambio. L’Inter potrebbe offrire alla Roma Marcelo Brozovic. L’operazione non è per nulla semplice, anche perché Brozo prende tanto… Intanto, sul croato si starebbe muovendo anche il PSG (che vorrebbe offrire Paredes più 10 milioni).

All’estero continuano a montare voci su un clamoroso ritorno a Milano dello Special One. E di conseguenza si ragiona che su dei calciatori che potrebbero seguire il portoghese. Si tratta di Smalling, che non ha ancora rinnovato con la Roma, e di Dybala, su cui Marotta continua a tenere fisso lo sguardo.

Nonostante il contratto con la Roma in scadenza nel giugno 2024, Mou potrebbe lasciare il club giallorosso già dalla prossima estate a fronte di numerose richieste dall’estero e di alcuni problemi con la dirigenza. L’idea di un ritorno a Milano dell’eroe del Triplete a oggi, comunque, non ha fondamento.

Si continuerà di certo a parlare ancora di una possibile trattativa Inter-Dybala. I tifosi nerazzurri non hanno del tutto digerito il mancato arrivo dell’argentino e Marotta ancora si mangia le mani. Lo stesso Dybala ha aspettato a lungo l’Inter, convinto che alla fine avrebbe vestito i colori nerazzurri. Così non è stato, perché l’Inter ha dato la priorità al ritorno di Lukaku.

Il retroscena sull’incontro di luglio

Sembrava tutto fatto. Poi, d’improvviso l’Inter congelò la trattativa e infine mutò obiettivo. Zhang aveva ordinato di provare l’all-in su Romelu Lukaku. E Inzaghi aveva avallato quella scelta dal punto di vista tecnico.

Ma l’Inter e Paulo Dybala sono stati inequivocabilmente assai vicini nel corso della scorsa estate. L’entourage del giocatore si era presentato al gran completo nella sede nerazzurra per discutere una prima proposta di contratto. E tutti hanno visto e commentato quelle scene, con Antun & Co. che entravano tutti soddisfatti nella sede nerazzurra. Ci fu dunque un meeting all’ultimo piano del palazzo di viale della Liberazione, dove Marotta, per la prima volta, formalizzò un’offerta a Dybala: quattro anni di contratto a cinque milioni e mezzo a stagione più bonus. Filtrava fiducia da ambo le parti.

La richiesta del giocatore era un po’ troppo alta, specie per Marotta. Dybala chiedeva otto milioni. Cioè due milioni e mezzo in più dell’offerta. L’Inter delegò la trattativa a Giacomo Petralito, un navigato intermediario in ottimi rapporti con Antun.

Qualcosa andò storto proprio in quel momento. Di lì a pochi giorni l’Inter congelò la trattativa. Inzaghi e Zhang fecero capire ai dirigenti di preferire l’arrico di Lukaku. Marotta chiese allora tempo a Dybala: per ingaggiarlo doveva prima liberarsi di Sanchez. Dybala non aspettò: quando si aprì l’opportunità Roma, scelse subito il giallorosso.