Clamoroso Conte: accordo e ritorno, c’è la data

Il tecnico salentino farà rientro in Italia ma non è certa l’annessione ad alcun club, soltanto in futuro prenderà in considerazione una nuova ipotesi

L’ufficialità della rescissione consensuale del contratto con il Tottenham ha rimesso il nome di Antonio Conte nell’ampio calderone di papabili tecnici senza squadra che potrebbero fare il proprio ingresso in scena nel campionato di Serie A dal prossimo anno. Voci di corridoio lo avevano accostato dapprima alla Juventus, poi però intenzionata ad affidare ancora una volta a Massimiliano Allegri la guida della squadra dopo la rivoluzione societaria, poi alla Roma che potrebbe privarsi di José Mourinho la prossima estate.

Anche il Milan di Stefano Pioli non è stato da meno nella valutazione, con l’Inter che invece dovrebbe fare i conti non soltanto con l’esonero di Simone Inzaghi ma anche con il fatto di dover accogliere nuovamente un allenatore con cui erano nate alcune scaramucce sul finale del precedente rapporto lavorativo di un paio di anni fa, prima che svoltasse la sua carriera in Inghilterra. Nessuna delle grandi, dunque, potrebbe avere le carte – anche economiche, a meno di clamorose decisioni di procedere al ribasso nella trattativa – di includere Conte nel proprio organigramma. Così per il tecnico salentino, con grande meraviglia e anche voglia, potrebbe andare incontro ad un anno sabbatico che potrebbe permettergli di rifiatare dopo l’intervento chirurgico, dedicarsi agli affetti e poi ripartire con un progetto solido maturato nel lento scorrere del tempo.

Conte e l’ipotesi Nazionale: tutto quel che potrebbe accadere

Sempre in chiave ritorni, però, Conte potrebbe presto essere stuzzicato dall’idea della Nazionale. L’attuale commissario tecnico Roberto Mancini potrebbe infatti fermarsi al termine degli Europei del 2024, cambiando totalmente settore di applicazione delle sue doti manageriali e tornando a rivestire la carica di responsabile tecnico di un club. Quest’ultimo è infatti ormai stanco e continuamente pressato dalle attenzioni di chi è convinto che questi ‘Azzurri’ non possano arrivare molto lontano. Tutto da smentire, ovviamente.

Al contrario l’ipotesi di ritorno in maglia azzurra per l’ex Tottenham si tratterebbe di un’opportunità da non sottovalutare, perché le responsabilità legate alla gestione della Nazionale gli permetterebbero di vivere una vita meno caotica e soggetta a scadenze. Certo selezionare una rosa di campioni non sarebbe compito facile, soprattutto in un momento di magra come quello che il calcio italiano sta attraversando da qualche anno a questa parte. Eppure lo spirito combattivo di Conte non lascerebbe spazio a tentennamenti. Con lui l’Italia potrebbe risorgere ancora. E fronte FIGC, i vertici non avrebbero neppure problemi a promettergli un ingaggio niente male in linea con le sue aspettative.