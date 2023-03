Colpo Inter in casa Napoli, svolta improvvisa: “Ha già detto sì”

L’Inter potrebbe provare un colpo a sorpresa e soffiate un talento al Napoli. La situazione, per ora parecchio opaca, lascia aperta qualsivoglia possibilità

Anche l’Inter starebbe monitorando con attenzione la situazione di Zielinski al Napoli, con l’idea di poter mettere a segno un colpo a prezzo contenuto. Sul centrocampista è però forte la concorrenza della Lazio.

Il ventottenne polacco dice si star bene al Napoli e di essere contentissimo di essere allenato da Spalletti, eppure il suo contratto è ancora in scadenza nel 2024, nonostante i vari incontri per formalizzare un prolungamento. Probabilmente il centrocampista vuole qualcosa in più di quel che De Laurentiis è disposto a offrirgli. Per il momento, però, non ci sono stati sviluppi sul fronte rinnovo.

Il presidente del Napoli non è comunque disposto a cederlo con lo sconto. Già in passato De Laurentiis, in situazioni del genere, non si è fatto problemi a negare il trasferimento a oltranza. Per questo una trattativa col Napoli sarebbe dunque difficilissima.

Un colpo dal Napoli: l’Inter ci prova per il centrocampista

Per polacco si parla al momento soprattutto di un interesse della Lazio. Potrebbe essere infatti Sarri l’arma per portare Zielinski a Roma. Secondo il Messaggero il centrocampista avrebbe addirittura già trovato un accordo per l’ingaggio con Lotito. Per i nerazzurri il polacco potrebbe essere un successore di Calhanoglu come mezzala, dato che il turco sembra ormai essersi preso il ruolo da regista di Brozovic. Per il croato, almeno all’apparenza, si preannuncia un futuro lontano dall’Inter.

In realtà il polacco potrebbe essere sfruttato come un jolly, data la sua versatilità e la sua grande esperienza. Sono sotto gli occhi di tutti le sue qualità tecniche. Ma all’Inter farebbe comodo soprattutto per le sue eccellenti doti fisiche. Potrebbe giocare come mezzala, trequartista, regista basso e all’occorrenza anche come laterale di sinistra.

Riguardo al destino di Brozovic, molto si deciderà nelle prossime partite. Con Calhanoglu ko dopo l’infortunio in nazionale, il croato è chiamato a riprendersi in mano il centrocampo interista e a fornire una prestazione all’altezza della sua passata fama da migliore regista della Serie A. Contro la Fiorentina e, probabilmente, nella sfida di andata di Coppa Italia contro la Juventus, Epic Brozo dovrà dar prova di massima concentrazione e applicazione.

La sfida contro la Fiorentina: probabile formazione e arbitro

I nerazzurri scendono in campo sabato primo aprile alle 18:00. La sfida al San Siro per la 28ª giornata di Serie A sarà contro la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano. Per l’Inter dovrebbe recuperare Bastoni. Di sicuro non giocheranno Skriniar e Calhanoglu. Ancora in dubbio Dzeko, anche lui fermato da un infortunio durante la pausa delle nazionali.

L’Aia ha reso intato noti i nominativi di arbitri, assistenti, quarti ufficiali, VAR e assistenti VAR che dirigeranno le partite della 28ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23. Per Inter–Fiorentina di sabato primo aprile il fischietto sarà affidato a Maresca. Ci sono Colarossi e Capaldo come guardalinee. Il quarto uomo è Cosso. Alla VAR: Marini. All’assistenza: Di Bello.

L’Inter dovrebbe scendere in campo con Lukaku e Lautaro in attacco. In difesa dovrebbe tornare titolare de Vrij. Robin Gosens e Alessandro Bastoni, i giocatori che avevano dato forfait per infortunio prima della sosta, sono da considerarsi recuperati al 100%. Lavoro a parte, invece, per l’altro acciaccato Federico Dimarco. E come annunciato, anche Edin Dzeko dovrebbe riposare o partire dalla panchina. Il Cigno è tornato dagli impegni con la Bosnia con un problema alla schiena che viene descritto però come di lieve entità.