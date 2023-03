Svolta ufficiale: affare Inter in Serie A, 50 milioni

Il centrale resta uno degli obiettivi principali per la difesa, ma l’affare sembra più complicato del previsto per i paletti imposti dalla dirigenza del Torino

La partenza di Milan Skriniar è l’unica vera criticità d’organico che l’Inter di Simone Inzaghi dovrà affrontare la prossima estate, quando in concomitanza con l’apertura dei battenti della finestra di mercato estiva il difensore centrale slovacco dovrà salutare Appiano Gentile per fare vela verso le sponde del Paris Saint-Germain.

Per tamponare questa grande difficoltà, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha ben pensato di tornare sui suoi passi e blindare quantomeno il profilo di Stefan de Vrij. Quest’ultimo, sebbene non si fosse distinto egregiamente nel corso della prima metà di stagione tanto da essere surclassato dal compagno di reparto Francesco Acerbi, rappresenta comunque uno dei tre uomini della impenetrabile difesa a tre che nelle mani di Antonio Conte prima e Inzaghi poi si è destreggiata tra campionato e coppe come una delle linee difensive migliori dell’intero panorama calcistico europeo. La sua esperienza, cumulata a qualche leggero spiraglio di miglioramento in futuro, potrebbero dunque tornare nuovamente utili all’Inter per la prossima stagione. Sperando, poi, che lo stesso Acerbi possa essere riconfermato dopo l’uscita di scena dalla Lazio.

Calciomercato, l’Inter non molla Schuurs: dall’opzione Lazaro alla Premier che incombe

Nel caso in cui questo quadretto idilliaco non dovesse chiudersi, l’Inter dovrà comunque badare a fornire ad Inzaghi un valido rinforzo che unisca buone prospettive di crescita a dinamicità in campo.

In questo Per Schuurs potrebbe essere l’ideale. Il centrale olandese, uomo di fiducia di Ivan Juric nel Torino e prossimo a vestire la maglia della Nazionale del suo paese, ha dato dimostrazione di qualità eccelse alla sua prima stagione in Serie A. Conscio di questi preziosismi, il presidente granata Urbano Cairo vorrebbe valorizzare la sua cessione sulla scia di quanto fatto con Gleison Bremer l’anno precedente: almeno 50 milioni di euro è il prezzo ideale, senza fare sconti a nessuno. Certo l’Inter avrebbe dalla sua la carta Valentino Lazaro, partito bene nel prestito in terra piemontese e poi frenato dall’infortunio, da poter eventualmente riscattare per la modestissima cifra di 6 milioni di euro che possa servire ad abbassare le pretese di Cairo. L’esterno austriaco, fresco di cambio procuratore come ufficializzato dalla nuova agenzia Unique Sports Group di Gordon Stipic, conta di poter seguire ancora le orme del tecnico Juric per almeno un’altra stagione.

Che sia dunque l’occasione giusta per una serie di incastri utili ad Inzaghi è possibile, ma per nulla scontato. La Premier League, infatti, è ancora alle porte di Schuurs come se fosse l’obiettivo del secolo. Esattamente in stile Jakub Kiwior, strappato dall’Arsenal allo Spezia proprio nel momento in cui erano intense le voci della sua permanenza nel campionato italiano tra le file di qualche big.