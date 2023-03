Calhanoglu, fissati gli esami: comunicato ufficiale su Jovic

Il turco resterà out contro la Fiorentina ma non solo. A breve verranno svolti tutti gli accertamenti del caso. Ancora ko anche il centravanti di Italiano, le ultime

Non sorridono né Vincenzo Italiano, né tantomeno Simone Inzaghi. Sia l’uno che l’altro hanno infatti, chi prima chi dopo, perso un pezzo importante della propria squadra. Dopo Hakan Calhanoglu, uscito più che malconcio in Turchia-Croazia, anche Luka Jovic ha alzato nuovamente bandiera bianca.

E’ stato in occasione dell’ultima gara disputatasi ieri sera dalla formazione guidata da Stefan Kuntz che l’attuale centrocampista dell’Inter è dovuto uscire al minuto 38 per via di un problema muscolare. Dai primi controlli svolti da parte dello staff turco, è emerso fuori che l’ex Milan avrebbe rimediato uno stiramento all’inguine (guaio da tutt’altro che poco conto, insomma). Le sue condizioni hanno, infatti, subito messo in forte apprensione l’intero ambiente nerazzurro che spera, ora, di recuperarlo quanto prima.

Sarà, quindi, nella giornata di domani che Hakan Calhanoglu si sottoporrà a nuovi esami strumentali per confermare, o meno, la prima diagnosi rilevata da parte dello staff sanitario della Turchia. Nel frattempo, il classe ’94 resterà sicuramente out contro la Fiorentina, appuntamento in programma questo sabato alle ore 18 al ‘Meazza’, e non figurerà tra i convocati di Simone Inzaghi nemmeno contro Juventus, nella semifinale d’andata di Coppa Italia s’intende, e Salernitana. Si punterà a recuperarlo per la Champions.

Nel frattempo, dopo aver già dato forfait nella scorsa gara di campionato contro il Lecce, anche Luka Jovic rischia di non prendere parte, da punto e accapo, al prossimo appuntamento di Serie A, questa volta in programma contro i nerazzurri.

Ancora problemi per Jovic, anche lui in forte dubbio per Inter-Fiorentina: il comunicato UFFICIALE della ‘Viola’

Per via dell‘infezione riportata agli organi respiratori, quando ancora si trovava in Nazionale negli scorsi giorni, Luka Jovic rischia seriamente di non figurare tra i convocati di Vincenzo Italiano nemmeno nella prossima gara di campionato contro l’Inter. Di seguito il comunicato UFFICIALE della Fiorentina.

“Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Luka Jovic è stato sottoposto a visita specialistica di controllo programmata dopo il primo consulto effettuato in Nazionale. Sebbene l’infezione virale sia in via di risoluzione, il calciatore dovrà effettuare allenamenti individuali ancora per qualche giorno prima di potersi riaggregare al gruppo”.