Lautaro, tutto deciso: offerta gigantesca da Manchester

Svolta in arrivo per il ‘Toro’, ecco cosa filtra sul suo potenziale addio. Nel frattempo giunge il tentativo shock da parte dello United

Le prestazioni in crescendo offerte da parte di Lautaro Martinez negli ultimi anni hanno, inevitabilmente, sorpreso non soltanto tutti gli addetti ai lavori dell’Inter, bensì anche quelli delle squadre estere.

Già 17 reti e 7 assist messi a referto in stagione dal ‘Toro’ di Bahia Blanca. Numeri davvero importanti i suoi e che, non a caso, sono finiti per trascinare l’Inter in questa stagione (orfana di Romelu Lukaku sino a questo momento per via dei vari infortuni nutriti dal belga). Ad essere sinceri, poi, ben 14 di questi sigilli sono giunti in campionato: centri che hanno permesso a Lautaro Martinez di piazzarsi alle spalle di Victor Osimhen nella classifica marcatori di Serie A.

Nessun frutto del caso: sono proprio loro due a ricoprire momentaneamente la prima e la seconda posizione. 21 reti all’attivo per il forte bomber nigeriano che, a grazie a questi numeri, è letteralmente riuscito nell’intento di trascinare il Napoli verso la [propria rincorsa allo scudetto (giunto ormai ad un passo).

Quello dell’ex Lille è un nome che, assieme a quello di Lautaro, è guarda caso finito sul taccuino di numerosissimi talent scout europei. No, in questo caso non si parla soltanto di Tottenham e Bayern Monaco, bensì di Manchester United: club che stava tenendo a portata di mano sia l’uno che l’altro in vista della prossima estate. Nulla da fare, però. Perlomeno momentaneamente, Inter e Napoli possono entrambe dirsi serene su questo, in quanto i ‘Red Devils’ sembrerebbero intenzionati a voler fiondarsi su qualcun altro nei mesi a venire.

Calciomercato Inter, il Manchester United si tira indeitro dalla corsa per Lautaro: pronti 80 milioni per Kane

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente dal ‘Mirror’ nelle ultime ore, il Manchester United appare intenzionato a voler offrire la modica cifra di 80 milioni di euro per Harry Kane: attuale centravanti del Tottenham.

Complice il suo contratto in scadenza nel 2024, Harry Kane potrebbe, proprio in virtù di questo motivo, dire addio a fine stagione. Negli ultimi tempi si era parlato a proposito del forte interesse mostrato da parte del Bayern Monaco nei suoi confronti anche se, a volerla fare franca, vorrebbe essere il Manchester United stesso. Questa cosa, dunque, non può far altro che compiacere Inter e Napoli…Se non altro per il fatto che, nel caso in cui questa papabile operazione dovesse andare in porto, sia Lautaro che Osimhen potrebbero, momentaneamente, dirsi salvi.