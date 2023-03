Il ‘Piano Galattico’ è una mazzata per l’Inter: lo prendono a zero

Il Real Madrid è pronto a prendersi beffe dei nerazzurri. Nessuna speranza per loro, a sorridere questa volta sono i ‘Blancos’

In attesa che la prossima sessione di calciomercato estiva prenda il via, l’Inter, così come gran parte delle altre squadre europee, prova a pianificare il proprio futuro e pensa, di conseguenza, a tutte le lacune da dover colmare.

Tra le tante di queste, figura senz’alcun ombra di dubbio anche quella di Milan Skriniar. Come ormai risaputo, infatti, lo slovacco dirà addio a zero nel prossimo giugno per poter accasarsi, a quel punto, al Psg: club con cui ha già sottoscritto un pre-contratto nel gennaio scorso. Spetterà a Marotta e Ausilio in primis, non a caso, dover trovare un degno sostituto dello slovacco nei mesi a venire.

Trasferimento a parte, però, l’Inter ha già incominciato a dover fare a meno di Skriniar a causa del problema accusato alla schiena, nelle ultime settimane, dall’ex Sampdoria. Non si conoscono ancora, con assoluta certezza, gli eventuali tempi di recupero. Per dipiù, ciò che mette in forte apprensione i nerazzurri, è il fatto che negli scorsi giorni è emerso fuori, direttamente dalla Francia, che il classe ’95 rischia di non mettere più piede in campo sino a fine stagione e che, di conseguenza, l’avventura tra lui e la squadra di Simone Inzaghi sia già giunta ai titoli di coda (ma questa è una cosa che si accerterà, comunque, più in là).

Nel frattempo, come suoi potenziali eredi, sono sorti fuori, anche, fin troppi nomi. Eccezion fatta per i vari Demiral, Scalvini e Smalling, l’Inter aveva preso in considerazione anche la candidatura di Benjamin Pavard: difensore centrale che non può certamente permettersi e che, in Spagna, danno comunque prossimo a dover raggiungere la destinazione Madrid tra poco più di un anno.

Calciomercato Inter, la pista Pavard si complica ancor di più: il piano del Real Madrid è di tesserarlo a zero

Stando, infatti, a quanto riferito nelle ultime ore direttamente da ‘Fichajes.net’, sulla lunga lista della spesa del Real Madrid vi è finito anche il nome di Benjamin Pavard.

Ad essere sinceri, infatti, il forte centrale difensivo del Bayern Monaco ha un contratto che lo vede legato, perlomeno in teoria, al fianco dei bavaresi sino a giugno 2024. E’ questo il motivo per cui il legame tra lui e il club presieduto ad oggi da Oliver Kahn potrebbe ben presto spezzarsi del tutto. Tra le tante società che erano finite per fargli ‘mielina’, vi è anche l’Inter.

A loro malgrado, però, i nerazzurri dovranno inevitabilmente rinunciare a Pavard: calciatore che punta ad approdare in un top club europeo in futuro. Per il resto – stando a quanto emerge, per l’appunto, dalla Spagna – il piano del Real Madrid non è altro che quello di ingaggiarlo a zero nell’estate del 2024: anno in cui, in caso di non rinnovo col Bayern, si troverà in scadenza assieme ai tedeschi stessi.