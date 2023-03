Infortunio Calhanoglu: l’esito UFFICIALE degli esami

By

Il centrocampista turco si è infortunato in Nazionale nel corso del match contro la Croazia. Oggi ha svolto esami strumentali all’Humanitas di Rozzano

È ufficiale l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Hakan Calhanoglu, infortunatosi in Nazionale nella sfida contro la Croazia valevole per le qualificazioni a Euro2024.

Nella nota l’Inter non parla di stiramento, ma di distrazione muscolare che è pressappoco la stessa cosa. “Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”.

Calhanoglu dovrà stare ai box almeno due-tre settimane, se non addirittura un mesetto. A meno di un clamoroso recupero salterà – oltre alla Juventus – anche l’andata dei quarti di Champions contro il Benfica. A fortissimo rischio anche per il ritorno, in programma il 19 aprile.