Calhanoglu, tempi di recupero e ‘speranza’ Inter: ora tocca a Brozovic

Il centrocampista turco resterà fermo ai box per infortunio e toccherà nuovamente al collega croato prendere le redini della mediana, i dettagli

Due giorni fa l’Inter ha ricevuto la triste notizia dell’infortunio di Hakan Çalhanoğlu rimediato nel corso della partita di Qualificazione ad Euro 2024 contro la Croazia. Già nelle primissime fasi d’accertamento medico, lo staff della Nazionale ha potuto riscontrare un fastidio di non poco conto che avrebbe necessitato di ulteriori controlli.

Quindi il suo rientro ad Appiano Gentile, prima di essere condotto nei laboratori dell’Istituto Humanitas di Rozzano ove lo staff nerazzurro, in collaborazione con gli specialisti medici del settore, hanno potuto appurare attraverso gli esami strumentali che il centrocampista turco ha subito una distrazione al muscolo adduttore della coscia destra. Brutta tegola per Simone Inzaghi, dunque, che dovrebbe lasciare aperte le porte del recupero entro l’11 di aprile quando verrà disputato l’importantissimo incontro con il Benfica valevole per i quarti di finale di Champions League. Ciononostante le stime riportano circa venti giorni di recupero, pertanto è inverosimile che possa tornare a disposizione entro quella data.

Calhanoglu fuori per venti giorni, due recuperi per Inzaghi

Con certezza, comunque, Calhanoglu salterà le gare di campionato contro Fiorentina e Salernitana, così come l’impegno d’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus.

L’unica consolazione per la dirigenza è che nel frattempo hanno recuperato la rispettiva condizione i due difensori Alessandro Bastoni e Robin Gosens, nuovamente disponibili per il reclutamento pre-partita assieme ad Edin Dzeko. Ancora in dubbio, invece, Federico Dimarco.

Nuova chance per Brozovic in mediana

Tornando alla criticità riscontrata in mediana, dunque, Inzaghi potrebbe essere costretto a riutilizzare Marcelo Brozovic come playmaker basso sulla scia della vecchia impostazione tattica. In qualità di mezz’ala sinistra dovrebbe quindi figurare il buon Henrikh Mkhitaryan, finora sempre molto utile in situazioni d’emergenza.

Come noto, il centrocampista croato è andato incontro ad una fase oscillante della sua condizione fisica a cavallo tra la parte finale della prima metà di stagione e il termine della disputa del Campionato del Mondo per qualche acciacco fisico di troppo. Questo ha poi costretto Inzaghi ad intervenire, piazzando proprio Calhanoglu al suo posto. Da quel momento in poi il turco non ha già lasciato il proprio posto, dimostrando di meritarsi la titolarità esattamente con quella mansione. Questo capovolgimento di situazioni, adesso, richiama l’attenzione di Brozovic a riprendersi in mano le redini del centrocampo. E la speranza è che grazie alla sua attenzione ed esperienza internazionale possa aiutare l’Inter a collezionare l’ennesimo traguardo della sua illustre storia sportiva.