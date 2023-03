Marotta clamoroso: Milinkovic-Savic a costo zero

L’ad nerazzurro prova ad affilare i propri artigli e a beffare così Lotito. C’è il piano per portare il ‘Sergente’ a Milano. Affare non semplice ma l’Inter ci prova in questo modo

Tra i calciatori, oramai, più affermati ed esperti del nostro campionato c’è sicuramente lui: Sergej Milinkovic–Savic, attuale centrocampista della Lazio che è da considerarsi tra i più forti giocatori dell’intera Serie A.

Il classe ’95 ha messo piede per la prima volta in Italia quando ancora ricorreva l’estate del 2015 e convincendo sin da subito, pur essendo un ventenne. Le grandi prestazioni offerte al fianco della Lazio in questi ultimi anni l’hanno, poi, portato a totalizzare con indosso la maglia biancoceleste la bellezza di 64 reti e 59 assist. Numeri da capogiro i suoi e che, non a caso, farebbero alludere in realtà a quelli di un attaccante.

Il suo nome è, oramai da anni a dire il vero, iniziare a spopolare non soltanto in Italia, ma anche in Europa. Una volta che Inzaghi è approdato circa un anno e mezzo fa all’Inter, si era, infatti, pensato all’idea che il tecnico piacentino potesse finire per portare con sé il forte centrocampista serbo a Milano. Tutto questo in virtù del fatto che i nerazzurri avevano e continuano ad avere tutt’ora un particolare debole calcistico nei confronti del ‘Sergente’, e non potrebbe essere altrimenti aggiungeremmo.

Complice il suo contratto in scadenza nel 2024, poi, diversi club europei avrebbero già preso in considerazione l’idea di andare all’assalto dell’ex Genk nell’arco della prossima estate. La cosa, non spaventa affatto Lotito: il quale, per la sua cessione, continua a sparare alto e a chiedere, come minimo, 40 milioni di euro – anziché i 25-30 che potrebbero giungere dalla Premier – per lasciarlo andare (col rischio di perderlo a zero). E’ questo lo scenario che, eventualmente, potrebbe avvicinarlo all’Inter.

Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a sperare nel colpo Milinkovic-Savic: si sogna l’affare a zero nel 2024

Come vi abbiamo già preannunciato nelle righe precedenti, il contratto in scadenza nel 2024 di Milinkovic-Savic assieme alla Lazio, starebbe spingendo l’Inter a continuare a sperare nel colpo a titolo gratuito tra circa un anno e mezzo di tempo.

Marotta potrebbe, infatti, provarci tra poco più di un anno in caso di mancato rinnovo con la Lazio, oppure, qualora i biancocelesti non dovessero cederlo a qualche altro club prima del dovuto. Certo, il suo resto una scenario alquanto complicato: in quanto l’ad nerazzurro e i suoi dovrebbero prima superare la folta concorrenza accordandosi con calciatore e agente. Milinkovic potrebbe finire per chiedere un contratto quadriennale da ben 6 milioni di euro netti a stagione.

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo nuovamente: il seguente affare resta tutt’altro che semplice ed occorrerebbe, inoltre, che il ‘Sergente’ restasse alla Lazio per un altro anno e che vada, di conseguenza, in scadenza. Nel calcio però, così come nella vita, mai dire mai. In fin dei conti, anche il ritorno di Lukaku sembrava, inizialmente, pura follia.