Niente Inter, ha scelto la Roma: firma a un passo

I giallorossi mettono il lucchetto alla difesa. Salta così il suo potenziale approdo all’Inter, decisivo ancora una volta Mourinho

In attesa che la stagione ricorrente volga al termine, l’Inter prova a portarsi avanti e, nelle persone di Marotta e Ausilio, principalmente, indirizza l’occhio più in là guardando al futuro.

Spetterà a loro due, in primis, fare il restyling dell’intera rosa. Non a caso, in tanti daranno il proprio addio all’Inter nei mesi a venire, a cominciare dagli esuberi Gagliardini e Dalbert che hanno i rispettivi contratti in scadenza e che, perciò, non verranno prolungati. Per il resto, i nerazzurri, di giocatori prossimi alla scadenza, ne hanno moltissimi…Anche se alcuni di questi sono ad un passo dal rinnovo con l’intesa che è già stata trovata.

Eccezion fatta per Dzeko, vi è anche lo stesso de Vrij: il quale è ad un passo dalla firma per il proprio prolungamento di contratto. Il centrale olandese firmerà, infatti, un biennale dove andrà a percepire 4 milioni di euro netti all’anno (il che vuol dire 16 lordi). A differenza del suo attuale compagno di reparto, niente meno che Milan Skriniar, l’ex centrale della Lazio ha scelto la via del rinnovo ed è per questo che, nonostante tutti i tira e molla che vi sono stati nell’ultimo periodo, resterà a Milano anche negli anni successivi.

Complice, però, tutta quella serie di dubbi che vi erano, inizialmente, sull’eventuale prolungamento di contratto dell’olandese, l’Inter aveva già incominciato a cautelarsi e a guardarsi attorno: ponendo, di fatto, un occhio su qualche altra alternativa low-cost. Una di queste ci riconduce proprio al nome di Chris Smalling: calciatore che, una volta giunti a questo punto, non metterà con assoluta certezza piede in quel di Appiano e che resterà, perciò, nella Capitale al fianco di Mourinho.

Smalling dice sì alla Roma: in arrivo la firma per il rinnovo. Decisivo Mourinho

Ci sono, ormai, pochi dubbi a riguardo: Chris Smalling ha scelto la Roma ed è pronto ad estendere la durata del proprio contratto assieme ai giallorossi, il quale fino a questo momento lo vede in scadenza a giugno.

Il forte centrale inglese andrà, infatti, a percepire circa 3,8 milioni di euro per i prossimi due anni: dove firmerà, per l’appunto, un biennale. Inizialmente la Roma era scesa al ribasso, ma, ora come ora, Thiago Pinto e i suoi sono pronti a soddisfare le richieste economiche dell’ex Manchester United, più l’aggiunta di qualche bonus, pur di farlo restare ancora a lungo dalle parti della Capitale.

Ad essere risultato decisivo è stato anche Mourinho: il quale, nonostante tutti i rumors di mercato che lo vedevano lontano da Roma, va anche lui verso la permanenza. Per il resto, Smalling era stato accostato anche all’Inter negli ultimi tempi, anche se c’è da dire che i nerazzurri non l’hanno mai e poi mai reputato un vero e proprio obiettivo primario.

Per dipiù, come già preannunciato, anche de Vrij è prossimo al rinnovo e quindi la ‘Beneamata’, perlomeno in quella posizione, resta momentaneamente coperta. Continua, dunque, la caccia all’erede di Skriniar ora.