L’Inter lo molla e ad approfittarne è la Juve: colpo da 65 milioni

I nerazzurri si tirano fuori dalla corsa per il calciatore. La Juve è la più lesta di tutte e prova a chiudere così l’affare bomba dalla A

Quest’anno più che mai, tutte le squadre amalgamate nella zona Champions stanno vivendo un periodo alquanto altalenante, inclusi anche i ragazzi di Simone Inzaghi.

A onor del vero, infatti, i nerazzurri si sono a lungo trovati posizionati al secondo posto. Complice, però, il passo falso compiuto due settimane fa esatte contro la Juventus, Lautaro e compagni – anche a causa del successo ottenuto dalla Lazio nel derby di Roma – sono così scivolati in terza posizione con due punti di differenza rispetto alla squadra di Maurizio Sarri. Un inizio simile l’ha vissuto anche la Juventus nella fase iniziale di campionato ma che poi, una volta messasi alle spalle alcuni problemi di fondo, è poi riuscita a risalire sul treno Champions.

Nonostante quel -15, infatti, Massimiliano Allegri sono riusciti, grazie ad un filotto di vittorie, ad agguantare momentaneamente il settimo posto: dove, ad oggi, vi sono sole sette lunghezze che la separano dal Milan, momentaneamente posizionato al quarto posto. Ad ogni modo, però, Inter e Juve – viste le loro rose a disposizione – avrebbero dovuto, senz’alcun ombra di dubbio, lottare per altri obiettivi stagionali e ambire, di conseguenza, allo scudetto.

Nulla da fare, complici tutti gli scivoloni patiti in questo campionato e la straordinaria cavalcata compiuta dal Napoli, sia i nerazzurri che la ‘Vecchia Signora’ si sono così ritrovati a dover ridimensionare i propri obiettivi: dove uno di questi è quello di provare a piazzarsi tra le prime quattro posizioni di Serie A. Per il resto, sia l’una che l’altra sono, inevitabilmente, chiamate a dover compiere importanti investimenti sul mercato in vista della prossima estate. In tal senso, un rinforzo che avrebbe potuto far comodo ad entrambe – ma che i nerazzurri hanno ormai mollato – corrisponde al nome di Davide Frattesi.

Calciomercato Inter, i nerazzurri ‘snobbano’ Frattesi: la Juve tenta il colpo da 55 milioni più contropartita

Tra i calciatori che, da un paio d’anni a questa parte, hanno incominciato ad affermarsi sempre più nel nostro campionato, c’è anche Davide Frattesi: centrocampista di attuale proprietà del Sassuolo.

Già 6 reti messe a segno in stagione dall’ex Roma con indosso la maglia neroverde. Numeri davvero importanti i suoi e che, non a caso, stanno spingendo un’altra volta la Juventus a poter tentare un affondo su di lui nei mesi a venire. Come già anticipato, infatti, l’Inter, dopo non averlo ritenuto mai e poi mai un vero e proprio obiettivo primario, ha deciso di mollarlo…E questa cosa non può far altro che compiacere i bianconeri stessi. E’ proprio la ‘Vecchia Signora’, non a caso, a restare in pole per Frattesi.

I bianconeri possono, infatti, provare a trovare l’intesa definitiva sulla base di un accordo quinquennale col calciatore che arriverebbe a percepire 3 milioni di euro netti a stagione – circa 6 lordi insomma – che ne farebbero un totale di 30 milioni. Il Sassuolo, invece, potrebbe finire per chiedere 25 milioni di euro per il suo cartellino con la Juventus che, a quel punto, potrebbe inserire nel mezzo una contropartita tecnica. Un affare dal costo complessivo di 65 milioni tra il costo del cartellino, del contratto e l’inserimento di una giovane pedina nell’affare.