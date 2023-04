L’esterno destro stakanovista: nome nuovo ‘legato’ a Dumfries

Uno sguardo a nuovi orizzonti per l’Inter, che in estate potrebbe dover salutare Denzel Dumfries ed andare a caccia di un altro estero destro. Nome turco

La sosta per le nazionali ha rimesso sotto la luce dei riflettori anche Denzel Dumfries, che ha piazzato due assist nel 3-0 dell’Olanda su Gibilterra. Timidi segnali di risveglio per il laterale che post Mondiale ha visto calare il proprio rendimento.

Con l’Inter le gerarchie sono cambiate, e le voci di mercato continuano costantemente ad inseguirsi in merito ad un eventuale addio. Da un paio di sessioni il nome dell’esterno olandese è spesso chiacchierato come eventuale cessione, con alcuni accostamenti soprattutto in Premier League. Intanto il suo appeal è calato, così come la sua importanza nelle gerarchie di Simone Inzaghi. L’Inter dovrà quindi lavorare ad un possibile restauro della corsia di destra, con la cessione di Dumfries che resta possibile. Da tempo il laterale ex PSV è stato designato come possibile sacrificio all’altare dei conti per la prossima estate, anche se la quotazione elevatissima intorno ai 50 milioni di qualche tempo fa è scesa. Esattamente come l’interesse di club come Manchester United e Chelsea, le società maggiormente accostate tra gennaio e lo scorso luglio. La nuova agenzia del calciatore dovrà quindi provare a trovare una soluzione, esattamente come l’Inter che attraverso Marotta e Ausilio, dovrà reperire poi un nome potenziale al suo posto.

Calciomercato Inter, un altro esterno a sorpresa: occhio a Kadioglu

In caso di cessione di Dumfries l’Inter si ritroverebbe a sfogliare la margherita a caccia di un altro esterno destro capace di giocare a tutta fascia, e di andare quindi ad inserirsi nei dettami particolari dell’attuale sistema di gioco.

Monetizzando eventualmente l’olandese, Marotta e soci andrebbero su profili di talento ma meno costosi. A tal proposito un nome che potrebbe stuzzicare porta dritto in Turchia, dove andranno osservati i progressi di Ferdi Kadioglu, esterno destro polivalente, di gamba e di talento che nei mesi scorsi era stato accostato a Napoli e Milan per la Serie A. Il turco di origini olandesi è peraltro assistito dalla stessa agenzia che ora cura anche gli interessi di Dumfries, rafforzandone il legame. Kadioglu è un autentico stakanovista visti gli oltre 3000 minuti già disputati in questa annata con la maglia del Fenerbahce tra tutte le competizioni. Il valore di mercato si aggira sui 15 milioni e a quasi 24 anni il turco appare già un profilo di ottimo livello. Rapido, di gamba, bravo in zona assist ed in grado di giocare a sinistra in emergenza ed a tutta fascia.