Pokerissino Inter: cinque addi e 165 milioni di euro

L’Inter lavora sul presente, con gli obiettivi da provare a perseguire in campo, ma anche sul futuro. Cinque ipotetici addii e il maxi incasso a tinte nerazzurre

La programmazione del futuro è un passaggio fondamentale per l’Inter che in vista dell’estate potrebbe andare a cambiare volto a parte della rosa. Non mancano i calciatori che potrebbero andare via e che potrebbero portare ad ingressi in termini economici.

Prima di tutto andrà chiusa al meglio la stagione attuale, con la squadra di Simone Inzaghi impegnata in un campionato in cui è mancata tantissimo la continuità, e nelle coppe dove è ancora tutto vivo con i quarti di Champions contro il Benfica e le semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Con il quadro completo davanti agli occhi sarà poi tempo di ridisegnare la struttura della rosa, con alcune sirene che coinvolgono diversi calciatori. “Se dopo le parole del procuratore, c’è fiducia di chiudere la trattativa per il rinnovo di Bastoni? Sì, fiducia, fiducia, fiducia…”, ha detto Marotta nei giorni scorsi in merito al prolungamento del centrale italiano che piace in Premier. Dallo stesso campionato però va tenuta d’occhio la situazione di Andrè Onana, che piace al Chelsea, con i ‘Blues’ che sarebbero disposti a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro per l’estremo difensore camerunense.

Calciomercato Inter, cinque partenti per un maxi incasso: da Brozovic a Onana

Onana sarebbe il preferito di Potter per il dopo Mendy, e non va escluso che tale situazione possa anche intrecciarsi con quella di Romelu Lukaku, per ora in prestito dai londinesi. L’Inter riflette sulla permanenza o meno del belga che non ha rispettato le aspettative.

Lo stesso Lukaku ha inoltre anche un ingaggio molto importante, che potrebbe essere una componente da considerare in merito ad un possibile taglio dalla rosa meneghina, considerando la necessità del club di abbattere i costi di gestione. Oltre a Big Rom e Onana ci sono poi altri tre calciatori a rischio per motivazioni differenti, come evidenziato da ‘Calciomercato.it’, che poi parla anche di un eventuale tesoretto complessivo.

Occhi su Denzel Dumfries, cercato all’estero, valutato sui 40 milioni e da tempo sulla lista dei possibili sacrificabili. Va poi tenuta in conto la situazione di Marcelo Brozovic, valutato sui 50 milioni di euro, fermo restando che per età appare difficile ipotizzare di incassare una tale cifra. Chiude il quadro Samir Handanovic che entrerebbe nell’ottica di un risparmio derivato dall’ingaggio. Tra stipendi e cartellini, in questo computo, l’Inter metterebbe su un tesoretto da circa 165 milioni di euro.