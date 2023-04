Inter, clamorosa svolta Dybala: “Agente in città”

Il fuoriclasse argentino, vecchio pallino dell’Inter di Marotta, sarebbe vicino a nuovi sviluppi in relazione alla sua permanenza alla Roma di Mourinho

Paulo Dybala ha fatto la storia recente della Juventus prima di trasferirsi alla Roma di Mourinho, passando attraverso una lunghissima trafila di avances lanciate dall’Inter dietro la sapiente guida di Giuseppe Marotta. Lo stesso di dirigente che anni addietro permise al fantasista argentino di lasciare il Palermo per compiere il salto più grande della sua carriera professionale.

Oggi è ancora uno dei calciatori più interessanti dell’intero scenario calcistico internazionale e le sue prestazioni non lo smentiscono affatto. Risulta essere l’uomo attraverso i cui piedi passa l’intera manovra offensiva della Roma (oltre a Pellegrini) e non rappresenta soltanto un raggiante assist-man ma anche un eccellente finalizzatore. Per qualche ragione legata alla permanenza dello ‘Special One’, tecnico che come pochi ha creduto nella sua rinascita in giallorosso, anche le chance di Dybala di restare alla Roma sono incredibilmente calate nelle ultime settimane. Ma adesso tutto potrebbe essere nuovamente smentito dall’avvicinamento dell’entourage del calciatore ad alcuni sviluppi in positivo della faccenda rinnovo di contratto con la dirigenza giallorossa nelle mani di Tiago Pinto.

Calciomercato, Dybala verso il rinnovo: Inter tagliata sempre più fuori

La clausola rescissoria da 12 milioni di euro valida per l’estero, rappresenta infatti una minaccia troppo concreta che metterebbe a serio rischio la sua permanenza. Per questo motivo, le parti stanno lavorando sulla sua eliminazione dal contratto in essere e nelle prossime giornate potrebbe saltar fuori l’incontro vero e proprio con l’agente Antun.

Da questo incontro potrebbero già capirsi meglio le intenzioni delle parti su come tratteranno la trattativa: se con la fretta di blindare il suo contratto oppure di lasciar correre ancora qualche settimana per studiare con calma la faccenda, rischiando di far accorrere nuove pretendenti alla porta. O di far tornare chi, come l’Inter, non ha mai gettato via le speranze. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, comunque, Dybala vorrebbe procedere quanto prima possibile rimuovendo la clausola che pende sul suo capo ma chiedendo alla dirigenza romanista un adeguamento economico al rialzo. Nulla che sia lontano dalle capacità economiche della Roma, in questo preciso momento. E sarebbe anche una richiesta legittima, visto quanto costruito positivamente finora in campionato e in Europa. Così facendo il suo sarebbe un passo vero la promessa d’amore migliore che potesse fare, scacciando chiunque non abbia messo le giuste basi per poterlo trattenere a sé.

Collovat spiazza tutti: “Non so resterà”

Ospite della trasmissione in diretta streaming sulla piattaforma ‘TvPlay’, l’ex calciatore Fulvio Collovati ha detto la sua in merito alle chance di permanenza del tecnico giallorosso José Mourinho, nome discusso nell’ultimo periodo.

“È un tecnico trascinatore, ha già vinto una Conference con la Roma. Anche con lui l’Olimpico è tornato a riempisti, la gente ama questa squadra. Non so però se resterà dov’è, ho qualche dubbio“, ha dichiarato Collovati.