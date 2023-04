“Si è visto di tutto”: revoca rosso a Lukaku, c’è l’annuncio

L’Inter continua a sperare nel dietrofront da parte della Lega in merito alla squalifica del belga andata in scena contro la Juve. Nel frattempo sorgono fuori nuove dichiarazioni

Ha fatto discutere parecchio, al che continua a farlo tutt’ora, quanto accaduto nei minuti finali della semifinale d’andata giocatasi ieri sera all’Allianz Stadium’ tra Juventus e Inter e che si è conclusa, ancora una volta, con una mega rissa finale che ha visto protagonisti Handanovic, Cuadrado ed inizialmente lo stesso Lukaku.

Il belga è, infatti, stato vittima di alcuni cori razzisti che gli sono stati rivolti contro da parte di una buona fetta di tifosi bianconeri. Critiche a cui il belga ha prontamente risposto con l’esultanza che c’è stata in seguito alla rete dell’1-1. Lukaku, già ammonito nei minuti precedenti per via di una burrascosa entrata ai danni di Gatti attorno all’80’, è poi stato sanzionato con un doppio giallo da parte del giudice gara di Massa per via di questo suo atteggiamento adottato dopo il gol che ha riportato il match in netta parità.

Sanzione che pesa moltissimo nei confronti del belga e che, salvo clamorose novità dell’ultim’ora, gli costerà l’assenza nella partita di ritorno che si giocherà al ‘Meazza’ il prossimo 26 aprile. Tralasciando per un attimo quanto accaduto nel finale di gara tra Handanovic e Cuadrado, episodio di cui tutti quanti sono ormai venuti a conoscenza, soffermiamoci un attimo sulla faccenda di ‘Big Rom’: questione, del quale, a parlarne è stato proprio un giudice di gara del passato. Il tema trattato da egli stesso in prima persona riguarda l’eventuale revoca della sua squalifica.

Bertini allo scoperto: “Il rosso a Lukaku? Non credo possa essere revocato anche se ultimamente si è visto di tutto”

Una volta intervenuto direttamente ai microfoni di ‘Tuttomercatoweb.com’, l’ex arbitro di calcio Paolo Bertini ha parlato a proposito della potenziale revoca sul rosso di Lukaku andato in scena ieri sera contro la Juventus.

“Devo essere sincero: quella di Lukaku non mi è parsa un’esultanza intelligente soprattutto perché si è svolta sotto la curva della Juve. Per il resto, vista anche l’interpretazione che c’è stata da parte dell’arbitro, non credo che quel rosso possa essere revocato…Anche se ultimamente si è visto di tutto, compreso la sospensione di alcuni provvedimenti disciplinari inflitti ad alcuni allenatori che sono stati, poi, nuovamente confermati”.

D’altra parte, poi, anche il diretto interessato ne ha approfittato per prendere di mano la situazione e dare il proprio parere a riguardo. Stiamo parlando di Romelu Lukaku, uscito allo scoperto via social.

Lukaku: “Ho già superato questo momento nel 2019 e lo rifarò nel 2023. Spero che la Lega intervenga”

Tramite un post rilasciato sul proprio profilo Instagram, Romelu Lukaku ha rotto il silenzio e, di conseguenza, ha voluto lanciare un forte messaggio in merito a quanto accaduto ieri sera durante Juventus-Inter, semifinale d’andata di Coppa Italia.

“La storia si ripete. L’ho superato nel 2019 e lo farò ancora una volta nel 2023. Spero che questa volta la Lega compia davvero alcune azioni a riguardo perché questa bellissima partita dovrebbe essere goduta da tutti. Ringrazio tutti per i messaggi solidali. F*ck racism” – questo il breve comunicato rilasciato direttamente da parte del belga sui propri canali social.

Tornando per un attimo al tema campo, invece, l’Inter si troverà di scena ora nel prossimo venerdì sera alle ore 20:45 in quel dell’Arechi’ dove affronterà direttamente la Salernitana e dove proverà ad uscire da questo momento buio che sta vivendo ultimamente in campionato. Svelata la designazione arbitrale del match.

Salernitana-Inter, arbitra Fabbri: la designazione arbitrale completa

Per l’anticipo della 29esima giornata di Serie A, niente meno che Salernitana-Inter, è stato scelto Michael Fabbri come giudice di gara.

Sarà l’arbitro della sezione di Ravenna a dirigere il match che vedrà contrapposte la squadra di Paulo Sousa contro quella di Simone Inzaghi. Assieme a lui ci saranno Bresmes e Galetto come assistenti, IV uomo designato Ayroldi , mentre al VAR ci sarà la coppia Nasca-Longo S.