Ribaltone Inter: rinnova e resta un altro anno

Le importanti dichiarazioni dell’ex calciatore aprono ad un momento di riflessione sulle prossime mosse dell’Inter in chiave secondo portiere

L’Inter procede a passo svelto sul mercato per definire alcune pratiche lasciate in stand-by dalla dirigenza in mano a Giuseppe Marotta, in tutti i reparti.

In attacco c’è da capire se Romelu Lukaku tornerà ancora una volta in prestito il prossimo anno dopo aver fatto tappa obbligatoria al Chelsea, mentre Joaquin Correa potrebbe essere costretto a fare le valigie in seguito ad una stagione poco fortunata. In mediana il discorso non è poi tanto diverso per Roberto Gagliardini, stufo di restare in disparte per la maggior parte delle uscite stagionali se non come turnover di Simone Inzaghi, mentre Marcelo Brozovic fa gola in Premier League. Verso l’Inghilterra vola il nome di Denzel Dumfries, mentre è pressoché certo che Alessandro Bastoni resti con un adeguamento di contratto. Il tecnico piacentino spera di poter trattenere anche Stefan de Vrij a seguito della partenza di Milan Skriniar, così come Francesco Acerbi su lascia passare della Lazio.

Nodo Handanovic da sbrogliare, ecco Frey: “Fossi nell’Inter farei una sola cosa”

Quanto ad André Onana, invece, la dirigenza non ha dubbi che possa continuare a difendere i pali della porta nerazzurra per molto altro tempo ancora. Nonostante ci siano tante attenzioni provenienti dall’estero, il portiere sta diventando sempre più leader di un’Inter che lo ha accolto a braccia aperte e alla quale deve già molto.

In sua vece, però, non è ancora certo che possa restare Samir Handanovic. La dirigenza nerazzurra non ha infatti discusso ancora con lui del potenziale rinnovo di contratto, ma è anche vero che le poche opzioni disponibili sul mercato sono tutte a pagamento. E come se non bastasse, Inzaghi potrebbe non voler fare affidamento sul rientro di Inout Radu oggi in prestito in Ligue 1. Secondo l’ex portiere e conoscenza di Serie A, Sebastien Frey, ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘, Handanovic meriterebbe una seconda occasione: “È stato tra i protagonisti dell’Inter negli ultimi anni. Fossi nell’Inter gli rinnoverei il contratto, un ultimo anno da secondo portiere di un grande club. All’inizio ho pensato che fosse lui a creare problemi di carattere tecnico ad Inzaghi, con la scelta tra lui e Onana. Poi però ha dimostrato grande maturità e ha accettato di fare il secondo, ciò gli fa onore. Quindi se volesse continuare, io glielo farei fare“.